Ryan Kent Seattle Sounders ile sözleşme imzaladı!

Eski Fenerbahçeli İngiliz futbolcu Ryan Kent, Seattle Sounders ile sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Sözleşmede uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Fenerbahçeli eski İngiliz futbolcu Ryan Kent yeni takımı ile resmen sözleşme imzaladı. Kanat forvet olarak oynayan Kent, Amerika ekibi Seattle Sounders ile anlaşma sağladı.

Ryan Kent ile yapılan sözleşmenin sezon sonuna kadar geçerli olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde uzatma opsiyonu maddesinin de yer aldığı aktarıldı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Ryan Kent, Fenerbahçe forması altında çıktığı 19 maçta 1 gol atıp 1 asist üretebilmişti.