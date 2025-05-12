Bundesliga'da 'Hamburg çıkarması'! Çok sayıda yaralı var

Bundesliga 2'de boy gösteren Hamburg'un aradan geçen yılların ardından Almanya'nın en prestijli ligi olan Bundesliga'ya yükselmesi sonrası izdiham yaşandı. SSV Ulm maçının bitiş düdüğü ile coşkuyu derinden yaşayan taraftarlar kendilerini tutamayıp sahaya daldı. Kutlamada yaşanan kaos sırasında onlarca kişi yaralandı.

Bundesliga 2'nin 33. haftasında ev sahibi Hamburg evinde SSV Ulm 1846'ı konuk etti. 90 dakikanın sonunda Hamburg 6-1'lik skor ile gülen taraf olurken, bu skor sonucu takımı birinci lig olan Bundesliga'ya taşıdı. Maçı yerinden takip eden Hamburg taraftarları ise bitiş düdüğünün ardından kutlamalar için sahaya akın etti. Taraftarların sahaya girmesi nedeniyle yaşanan izdihamda çok sayıda kişi yaralandı.

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Alman Haber Ajansının (DPA) Hamburg İtfaiye Departmanı'na dayandırdığı haberde, yaşanan izdihamın ardından 26 Hamburg taraftarı hastaneye kaldırılırken, bir kişinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, henüz maç devam ederken yaşanan olaylarda maçın bitimine dakikalar kala bazı taraftarlar, tribünden sahaya doğru yönelerek reklam panolarını devirdi.

Polis, taraftarların soyunma odası koridorlarına girmesini engellemek zorunda kaldı.

Ligin bitimine 1 hafta kala Hamburg, Köln'ün 1 puan önünde 59 puanla lider durumda bulunuyor.

