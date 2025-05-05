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Editor
 | Burak Ayaydın

Bayern Münih şampiyon oldu: Bundesliga'da beklenen son!

Bundesliga lideri Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluğunu ilan etti. Alman devi, Bundesliga'nın bitimine iki hafta kala mutlu sona ulaştı.

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Bayern Münih şampiyon oldu: Bundesliga'da beklenen son!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 00:42

Bundesliga'da beklenen oldu ve uzun zamandır lider olan Bayern Münih, an itibarıyla şampiyonluğunu ilan etti. Bu hafta Leipzig ile 3-3 berabere kalan Bayern Münih, ikinci sıradaki Bayer Leverkusen'in puan kaybetmesiyle birlikte kupanın sahibi oldu.

https://x.com/FCBayern/status/1919132127838314852

BAYER LEVERKUSEN HAVLU ATTI

Bundesliga'da lider Bayern Münih'i takip etmeye çalışan Bayer Leverkusen, Freiburg deplasmanında 2-2 berabere kaldı ve lige havlu attı! Rakibinin Eggestein (44) ve Hincapie (48-KK) ile skor tabelasını değiştirmesini engelleyemeyen Alman ekibi, Wirtz (82) ve Tah'ın (90+) golleriyle ancak 1 puanı kurtarabildi.

Bayern Münih şampiyon oldu: Bundesliga'da beklenen son!

BAYERN MUNIH 76 PUANLA GARANTİLEDİ

Bayer Leverkusen'in Freiburg beraberliğiyle birlikte 68 puana çıktığı yarışta, 76 puan Bayern Münih için yeterli oldu ve ligin bitimine iki hafta kala kupayı müzesine götürmeye hak kazandı.

Bayern Münih şampiyon oldu: Bundesliga'da beklenen son!

Sıkça Sorulan Sorular

BAYERN MUNIH'TE KİM KUPA HASRETİNE SON VERDİ?
Harry Kane, profesyonel kariyerindeki ilk kupayı kazandı.
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