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Editor
 | Burak Ayaydın

Burak Çağlan Kızılhan "Şampiyonluğa yürekten inanıyoruz"

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapıldı. Kürsüde söz alan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, kulüp faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Burak Çağlan Kızılhan
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 13:09

Fenerbahçe'nin faaliyet raporlarını aktarmak için söz alan Burak Çağlan Kızılhan; Oğuz Çetin ve Ogün Altıparmak'tan bahsettikten sonra, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adı, stadımızın çatısına yazıldı. Bu proje kulübümüzün, Atamızın izinden ayrılmayan duruşunu ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığını bir kez daha simgelemiştir." ifadelerini kullandı.

Ülker Stadı'ndan sökülen aydınlatmalarla ilgili bilgi de veren Kızılhan, "Söküm işlemi yapılan sistemi 'Sonsuza dek Fenerbahçe'nin ışığında' söylemiyle açık artırma partnerimizin sitesinden taraftarlarımızın beğenisine sunduk. 100 ünitenin 99'una taraftarlarımız açık artırmayla sahip olma şansına sahip. 100. ünitemiz ise müzemizde sergilenmektedir." açıklamasını yaptı.

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Ayrıca da futbol takımının son dönemde yükselişte olduğunun altını çizen Burak Çağlan Kızılhan, "Erkek futbol takımımızın, camiamız inandığında, kenetlendiğinde aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Teknik direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde, yaptığımız yeni transferlerimizle hedeflerimize güçlü adımlarla ilerliyoruz. Sezon sonunda inşallah şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize yürekten inanıyoruz. Perşembe günü Anderlecht karşısındaki galibiyetin özgüveniyle, rövanşta da istediğimiz sonucu alıp inşallah üst tura yükseleceğiz. Bu duygularla yarın sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa maçında takımımıza başarılar diliyorum. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımıza da yarın oynayacakları Türkiye Kupası finalinde başarılar diliyorum. Ayrıca haftaya oynanacak derbi maçta milyonlarca taraftarlarımız ekran başında, 2500'e yakın taraftarımız da statta susmadan, durmadan takımımızı destekleyecek ve Allah'ın izniyle galip geleceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

https://x.com/Fenerbahce/status/1890688981697753395

ETİKETLER
#Spor
#türkiye süper lig
#Fenerbahçe
#Spor
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