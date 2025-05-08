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 | Murat Makas

Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Osimhen sözleri: Kiralık bile olsa lige damga vurdu

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, futbolun toplum üzerindeki birleştirici gücüne dikkat çekerek, Türkiye’de bu oyuna gereğinden fazla anlam yüklendiğini ifade etti.

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Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Osimhen sözleri: Kiralık bile olsa lige damga vurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 11:24

2025 Ocak ayından bu yana lacivert-beyazlı ekibin başında olan genç teknik adam, AA’ya verdiği röportajda Türk futbolunun mevcut durumu, Süper Lig’deki rekabet ortamı ve Kasımpaşa’nın hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Futbolculuk kariyerinde Türkiye dışında Fransa, Hollanda ve Çin gibi ülkelerde top koşturan Yılmaz, futbola yaklaşımla ilgili eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

“Futbol bir spor dalı. Her sezon bir şampiyon çıkar ve bunu doğal karşılamamız gerekir. Yurt dışında maçlar bir etkinlik gibi görülüyor; insanlar maç öncesinde stadyuma gelip vakit geçiriyor, sonuç ne olursa olsun bu atmosfer devam ediyor. Bizde ise sanki hayat memat meselesiymiş gibi bir yaklaşım var. Oysa futbol, dünyada savaşı bile bitirmiş bir spor. Biz de bu bilinçle ilerlersek, futbolumuzun çok daha ileriye gideceğine inanıyorum.”

Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Osimhen sözleri: Kiralık bile olsa lige damga vurdu

“İki Takımın Dominasyonu, Rekabeti Zayıflatıyor”

Burak Yılmaz, son iki sezondur şampiyonluk mücadelesinin yalnızca iki takım arasında geçmesinin ligin gelişimini olumsuz etkilediğini ifade etti. Süper Lig'de kaliteli futbolcuların ve teknik adamların bulunduğunu söyleyen Yılmaz, rekabetin artması gerektiğini şu sözlerle vurguladı:

“Son yıllarda sadece iki takım zirvede kalabildi. Bu da ligin gelişmediğinin göstergesi. Elbette değerli oyuncularımız var, ligi izlenir kılan teknik direktörler var ama rekabetin geniş tabana yayılması gerekiyor. Daha fazla Anadolu takımını hem Süper Lig zirvesinde hem de Türkiye Kupası finallerinde görmeyi arzu ediyorum. 2 değil, en az 5 takımın şampiyonluk yarışında yer aldığı bir lig, futbolumuzu ileri taşır.”

Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Osimhen sözleri: Kiralık bile olsa lige damga vurdu

“Osimhen Bu Sezonun En Etkili İsmi”

Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen hakkında da konuşan Burak Yılmaz, yıldız oyuncunun lige damga vurduğunu söyledi. Süper Lig’de 24, tüm kulvarlarda ise 33 gole ulaşan Osimhen’in performansını övgüyle değerlendirdi:

“Victor Osimhen gerçekten çok özel bir oyuncu. Onu Galatasaray’a kazandıranları kutlamak gerekir. Kiralık bile olsa bu seviyedeki bir ismin ligimizde olması, Türk futbolu açısından çok kıymetli. Bu sezonun yıldızı kesinlikle Osimhen’dir.”

Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Osimhen sözleri: Kiralık bile olsa lige damga vurdu

“Kasımpaşa Olarak Sahada Herkese Karşı Hazırız”

Takımıyla birlikte önemli bir gelişim süreci geçirdiklerini belirten Yılmaz, ligdeki tüm rakiplerle başa baş oynayabilecek seviyeye geldiklerini dile getirdi:

“Göreve başladığımızda bazı zorluklar yaşadık ancak zamanla toparlandık. Şimdi hem oyun hem skor anlamında istediklerimizi sahaya yansıtmaya başladık. İyi futbol oynuyoruz. Bazı maçlarda oyunu oynadık ama skoru alamadık. Ancak son haftalarda bu dengeyi kurduk. Artık sahaya çıktığımızda kiminle oynadığımız fark etmiyor; her rakibe karşı özgüvenle mücadele ediyoruz.”

“Kasımpaşa Avrupa’yı Hak Ediyor”

Kulübün vizyonunun ve yapısının Avrupa kupalarını hedefleyecek düzeyde olduğunu belirten Yılmaz, bu hedefin gerçekleşmesi için planlı bir şekilde ilerlenmesi gerektiğini söyledi:

“Kasımpaşa, hem yönetimiyle hem organizasyon yapısıyla Avrupa’da olmayı hak eden bir kulüp. Şu anki ortamdan çok memnunum. Sezon sonunda neler olacağını bilemem ama en önemlisi Kasımpaşa’nın başarısı. Benimle ya da bensiz, bu kulübün hedefi mutlaka Avrupa olmalı. Bu sezon için bu biraz hayal olabilir ama önümüzdeki sezon, gerçekçi bir hedef haline gelmeli. Kimseye hayal satmak istemem, ama bu potansiyelin burada olduğunu net şekilde görüyorum.”

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