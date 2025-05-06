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 | Emir Yücel

Galatasaray 5. Yıldızı takacak! Victor Osimhen camiaya mesaj: Her şeyimi vermeye hazırım

Galatasaray’ın başarılı forvet oyuncusu Victor Osimhen katıldığı bir reklam filmi etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye’de ve Galatasaray’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Osimhen, taraftarların futbola olan tutkusundan övgüyle bahsetti. Sivasspor maçında attığı 2 golle kariyerinin en golcü sezonunu geçiren başarılı futbolcu, ‘Buraya rekor kırmak için değil, kaliteyi artırmak için geldim. Önemli olan Galatasaray’ın başarısı. 5 maç kaldı, 5. yıldızı takmak için her şeyimi vereceğim. Türkiye’de olmaktan ben ve ailem çok keyif alıyoruz.’ İfadelerini kullandı.

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Galatasaray 5. Yıldızı takacak! Victor Osimhen camiaya mesaj: Her şeyimi vermeye hazırım
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 15:33

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, rol aldığı reklam filminin etkinliğine katıldı. 26 yaşındaki oyuncu, etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye’de olmaktan ve Galatasaray’da oynamaktan mutluluk duyduğunu aktaran Osimhen; 'Şu ana kadar burada olmaktan dolayı çok çok keyif aldım ve keyfini çıkartmaya çalışıyorum.

Galatasaray 5. Yıldızı takacak! Victor Osimhen camiaya mesaj: Her şeyimi vermeye hazırım

Burada inanılmaz bir taraftar grubu var. Türk halkı futbolu çok seviyor. İnanılmazlar, büyük bir tutkuyla bağlılar. Ben ve ailem burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Özellikle kızım 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor, onları söylüyor. Ayrıca Türkiye’nin en büyük takımı Galatasaray’da görev almaktan da çok mutluyum' ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİMİ VERMEYE HAZIRIM!"

Süper Lig’de geçen hafta oynanan Sivasspor maçında kaydettiği 2 golle birlikte kariyerinin en golcü sezonuna ulaşan Nijeryalı futbolcu; 'Buraya gelmeden önce herhangi bir şekilde birinin gol rekorunu kırayım ya da önüne geçeyim gibi bir amacım yoktu. Sadece kaliteyi arttırmak için buradayım. Takıma, hocama, başkanıma, yönetime ve buraya gelmem için verdikleri destek için çok teşekkür ederim.

Galatasaray 5. Yıldızı takacak! Victor Osimhen camiaya mesaj: Her şeyimi vermeye hazırım

Buradayken 5. yıldızı takacağız. 5 maçımız kaldı, şu anda ona odaklandık ve 5 maç boyunca bunun için her şeyimi vermeye hazırım' şeklinde konuştu.

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