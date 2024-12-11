Bursaspor taraftar grubu Texas'ın kadına şiddete dikkat çeken koreografisi ödüle layık görüldü

11 Aralık 2024 22:52 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 22:54

Bursaspor'un taraftar grubu Texas, kadına şiddete dikkat çeken koreografisiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görüldü.

TFF​'den yapılan açıklamada, "Bursaspor taraftar grubu Texas​, 13 Ekim tarihinde oynanan Bursaspor-Kahramanmaraş maçı öncesi tribünlerde yaptığı kadına şiddete dikkat çeken koreografisi nedeniyle TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görülmüştür." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taraftar grubunun sayısı gittikçe artan kadın cinayetlerine karşı öldürülen tüm kadınların isimlerini taşıyan pankartlarla yaptıkları anlamlı organizasyon, kurul üyelerin takdirini toplamıştır. Ödül, Bursaspor​'un evinde Karşıyaka'yı ağırlayacağı karşılaşma öncesinde kurul üyelerinin katılımıyla takdim edilecektir."