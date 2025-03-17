Bursaspor'da sürpriz karar! Pablo Martin Batalla'nın geleceği belli oldu

Bursaspor'da flaş bir gelişme yaşandı. 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yolların ayrıldığını açıkladı.

3. Lig puan tablosunda lider olan Bursaspor, hocası Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdı. Taraftarlar tarafından eleştirilerle karşılanan süreç, Bursaspor'un resmi hesaplarından duyuruldu.

BURSASPOR'DAN PABLO MARTIN BATALLA AÇIKLAMASI

"Kamuoyuna Duyuru

Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır.

Sayın Batalla’ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

https://x.com/BursasporSk/status/1901629475558658084

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Verdiğin hizmetler için teşekkür ederim Pablo, bundan sonra da bu şehrin çocuklarının Bursasporlu olması için bizimle beraber misyonun devam ediyor, gracias amigo." dedi.