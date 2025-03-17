Lionel Messi farkıyla Inter Miami kazandı!

MLS'in 4. hafta mücadelesinde Atlanta United ile Inter Miami karşılaştı. Ev sahibi takım maçın ilk bölümünde öne geçerken, Inter Miami'de ise geri dönüş ateşini Lionel Messi yaktı ve galibiyetin yolunu açtı.

Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suarez ve Jordi Alba gibi yıldızların formasını giydiği Inter Miami; MLS'te Atlanta United deplasmanına konuk oldu. Henüz maçın başında geri düşen Miami, 20. dakikada Lionel Messi'nin ve 89. dakikada Fafa Picault'un attığı goller ile maçı 2-1 kazandı. Ev sahibinin tek sayısı ise 11. dakikada Emmanuel Lath'dan geldi.

LIONEL MESSI VARSA LİDERLİK VAR

Bu galibiyetle Inter Miami 10 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. 12. sıradaki Atlanta United ise 4 puanda kaldı.

ARJANTİNLİ YILDIZ ETKİLİ OYNUYOR

37 yaşındaki Lionel Messi, bu sezon Inter Miami ile 5 maça çıktı ve 4 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

https://x.com/InterMiamiCF/status/1901453181030162756