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 | Burak Ayaydın

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu! Altın madalya Türkiye'ye geldi

Sırbistan'dan düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıkan Busenaz Sürmeneli, Navbakhor Khamidova'yı mağlup etti ve dünya şampiyonu oldu. Milli boksör Busenaz Sürmeneli, toplamda 3. kez bu zafere ulaştı.

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Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu! Altın madalya Türkiye'ye geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.03.2025
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
16.03.2025
saat ikonu 22:06

Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 66 kiloda altın madalya kazandı.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 66 kilo final maçında 1 numaralı seri başı Busenaz, Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya geldi. Üç sette de rakibi karşısında oldukça üstün performans gösteren Busenaz, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

ÜST ÜSTE 3. DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, katıldığı son 3 dünya şampiyonasında da altın madalya almayı başardı. Busenaz, 2019 ve 2022'den sonra 2025'te de dünya şampiyonu oldu. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan 26 yaşındaki milli sporcunun; Avrupa, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları'nda ise yine birer altın madalyası bulunuyor.

https://x.com/trtsporyildiz/status/1901345248741114082

https://x.com/trtsporyildiz/status/1901347688760684845

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Sıkça Sorulan Sorular

BUSENAZ SÜRMENELİ FİNALİ NASIL KAZANDI?
Rakibine karşı çok net üstünlüğü olan Busenaz, iyi bir savunma ve doğru anda yaptığı hücum hamleleriyle altın madalyayı yine ülkemize getirdi.
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