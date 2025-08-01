Çağdaş Atan'dan farklı yaklaşım: "Don Kişot değiliz"

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Cherno More'yi 4-0 ile geçti ve toplam skorda da 5-0 ile turladı. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, zafer sonrasında performanslarından memnun olduğunu ama sonraki turda Don Kişot'luk yapmayacaklarını anlattı.

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN GALİBİYET KRİTİĞİ

"İlk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarıda basit oynamayı bıraktık. Daha üretken olabilirdik. Maçları daha yüksek tempoda bitirebilirsek bizim için harika bir durum oluşur. Bu oyunda ciddiyetsizliğe hiç yer yok. Mükemmele yakın oyunla ilk yarıda maçı kopardık."

TRANSFER AÇILIMI

"Krzysztof Piatek çok özel bir oyuncuydu. Havadan çok etkili bir silahtı bizim için ama aldığımız 3 oyuncu da yine çok iyi. Tabii bazı yönlerinin Piatek'ten de iyi olduğunu söyleyebilirim. Yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. İyi bir transfer dönemi geçiriyoruz. Gelişen oyunumuzla iyi bir Başakşehir izletmek istiyoruz."

DON KİŞOT VURGUSU

"Her doğru her yerde geçerli olmuyor. Biraz hileli bir oyun oynayacağız. Viking, ritmini bulmuş bir takım ve sentetik sahada oynuyor. Bu şartlar bizim aleyhimize. Don Kişot'luk yapıp 'kendi oyunumuzu oynayacağız' dediğimiz anda yanılgıya düşeriz. Maçlarını canlı izledik. Doğru oyunu ve oyuncuları bulmak zorundayız. Doğru analizle turu oradan buraya getirmemiz gerekiyor. Negatif şartları pozitife çevirmemiz lazım. Çok zor bir eşleşme."