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 | Burak Ayaydın

Çağdaş Atan'dan farklı yaklaşım: "Don Kişot değiliz"

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Cherno More galibiyetinin ardından farklı bir yaklaşımda bulundu. Genç hoca, 'dikkatli olmaları gerektiği' mesajını verdi.

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Çağdaş Atan'dan farklı yaklaşım:
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 00:23
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 00:26

, 'nde Cherno More'yi 4-0 ile geçti ve toplam skorda da 5-0 ile turladı. Başakşehir Teknik Direktörü , zafer sonrasında performanslarından memnun olduğunu ama sonraki turda Don Kişot'luk yapmayacaklarını anlattı.

Çağdaş Atan'dan farklı yaklaşım: "Don Kişot değiliz"

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN GALİBİYET KRİTİĞİ

"İlk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarıda basit oynamayı bıraktık. Daha üretken olabilirdik. Maçları daha yüksek tempoda bitirebilirsek bizim için harika bir durum oluşur. Bu oyunda ciddiyetsizliğe hiç yer yok. Mükemmele yakın oyunla ilk yarıda maçı kopardık."

Çağdaş Atan'dan farklı yaklaşım: "Don Kişot değiliz"

TRANSFER AÇILIMI

"Krzysztof Piatek çok özel bir oyuncuydu. Havadan çok etkili bir silahtı bizim için ama aldığımız 3 oyuncu da yine çok iyi. Tabii bazı yönlerinin Piatek'ten de iyi olduğunu söyleyebilirim. Yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. İyi bir transfer dönemi geçiriyoruz. Gelişen oyunumuzla iyi bir Başakşehir izletmek istiyoruz."

Çağdaş Atan'dan farklı yaklaşım: "Don Kişot değiliz"

DON KİŞOT VURGUSU

"Her doğru her yerde geçerli olmuyor. Biraz hileli bir oyun oynayacağız. Viking, ritmini bulmuş bir takım ve sentetik sahada oynuyor. Bu şartlar bizim aleyhimize. Don Kişot'luk yapıp 'kendi oyunumuzu oynayacağız' dediğimiz anda yanılgıya düşeriz. Maçlarını canlı izledik. Doğru oyunu ve oyuncuları bulmak zorundayız. Doğru analizle turu oradan buraya getirmemiz gerekiyor. Negatif şartları pozitife çevirmemiz lazım. Çok zor bir eşleşme."

Çağdaş Atan'dan farklı yaklaşım: "Don Kişot değiliz"

Sıkça Sorulan Sorular

ÇAĞDAŞ HOCA NEDEN VIKING TAKIMINI DEĞERLENDİRDİ?
Başakşehir, bir sonraki turda Norveç ekibi Viking ile eşleşmişti.
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ETİKETLER
#UEFA Konferans Ligi
#UEFA Konferans Ligi
#başakşehir
#başakşehir
#çağdaş atan
#çağdaş atan
#Cherno More
#Spor
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