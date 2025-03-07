Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Rangers maçında sakatlanmıştı

Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'nün son durumuyla ilgili bilgilendirme geldi. Rangers maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün, adelesinde kanama tespit edildi. Yıldız stoper, bir süre tedavi görecek.

Fenerbahçe'den Rangers maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü için açıklama geldi. Deneyimli stoper, kısa vadede sahalardan uzak kalacak gibi görünüyor. Başarılı oyuncunun tedavi süreci başladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

"Sağlık Durumu Bilgilendirme. Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Glasgow Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

https://x.com/Fenerbahce/status/1897966846550126979