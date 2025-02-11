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 | Burak Ayaydın

Caner Erkin hayırlı olsun! İmzalar atılıyor

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin için karar verildi. Tecrübeli sol bek Caner Erkin, Eyüpspor ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

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Caner Erkin hayırlı olsun! İmzalar atılıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 16:04

Arda Turan'ın yönettiği Eyüpspor'da Caner Erkin ile ilgili süreç olumlu sonuçlandı. Tecrübeli sol bekin performansından memnun olan Eyüpspor yönetimi, Caner Erkin ile 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyor ve 36 yaşındaki sol bek de anlaşmaya olumlu yaklaşıyor.

EYÜPSPOR'DAN CANER ERKİN İÇİN DEVAM KARARI

Önümüzdeki yaz sözleşmesi sona erecek Caner Erkin için İstanbul ekibinde nihai karar verildi. Tecrübeli sol bekin takıma yaptığı katkıdan memnun olan Eyüpspor yönetimi, teknik adam Arda Turan'ın da onayıyla Caner ile tekrar masaya oturmayı planlıyor. Halihazırda fit durumda olan ve Süper Lig temposunda yeterli performansı gösterebilen Caner Erkin de 1 yıl daha oynamayı düşünüyor.

ikas Eyüpspor on X: "Eyüpspor'a Hoş Geldin Caner Erkin! 💥 Eyüpspor'umuz, en son Başakşehir forması giyen milli futbolcu Caner Erkin'i renklerine bağladı. Caner Erkin'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler

SAKATLIK DETAYI

Savunma oyuncusu büyük bir sakatlık yaşaması durumunda futbolu bırakma ihtimalini de gözetiyor ama normal şartlarda hem kulüp hem de futbolcu açısından 1 yıl daha devam etme kararı söz konusu.

Caner Erkin füzeyi yolladı, Arda Turan 6'da 6 yaptı! (Eyüpspor 2-0 Ümraniyespor) - Futbol Haberleri

İSTATİSTİKLERİ

Yaz dönemine doğru imza atması beklenen 36 yaşındaki sol bek, bu sezon 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

ETİKETLER
#Spor
#eyüpsor
#eyüpspor
#arda turan
#transfer dönemi
#Caner Erkin
#Spor
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