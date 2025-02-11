Caner Erkin hayırlı olsun! İmzalar atılıyor

Arda Turan'ın yönettiği Eyüpspor'da Caner Erkin ile ilgili süreç olumlu sonuçlandı. Tecrübeli sol bekin performansından memnun olan Eyüpspor yönetimi, Caner Erkin ile 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyor ve 36 yaşındaki sol bek de anlaşmaya olumlu yaklaşıyor.

EYÜPSPOR'DAN CANER ERKİN İÇİN DEVAM KARARI

Önümüzdeki yaz sözleşmesi sona erecek Caner Erkin için İstanbul ekibinde nihai karar verildi. Tecrübeli sol bekin takıma yaptığı katkıdan memnun olan Eyüpspor yönetimi, teknik adam Arda Turan'ın da onayıyla Caner ile tekrar masaya oturmayı planlıyor. Halihazırda fit durumda olan ve Süper Lig temposunda yeterli performansı gösterebilen Caner Erkin de 1 yıl daha oynamayı düşünüyor.

SAKATLIK DETAYI

Savunma oyuncusu büyük bir sakatlık yaşaması durumunda futbolu bırakma ihtimalini de gözetiyor ama normal şartlarda hem kulüp hem de futbolcu açısından 1 yıl daha devam etme kararı söz konusu.

İSTATİSTİKLERİ

Yaz dönemine doğru imza atması beklenen 36 yaşındaki sol bek, bu sezon 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı.