Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

CANLI ANLATIM | UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor Dinamo Kiev'i ağırlıyor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ilk iç saha maçında Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Maça dair gelişmeler ve canlı anlatım haberimizde...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CANLI ANLATIM | UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor Dinamo Kiev'i ağırlıyor
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 21:57
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 22:37

Süper Ligi geçen sezon 3. sırada bitirerek 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren Karadeniz temsilcisi Samsunspor UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ilk iç saha sınavına Dinamo Kiev karşısında mücadele ediyor.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

1' Maçta ilk düdük geldi.

3' Maç golle başladı. Musaba takımını öne geçiren golü kaydetti.

25' Temsilcimizin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.

36' Mouandilmadji takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

CANLI ANLATIM | UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor Dinamo Kiev'i ağırlıyor

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil Yüksel, Musaba ve Mouandilmadji

Dinamo Kiev: Nescheret, Karavaiev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Mykhailenko, Rubchynskyi, Ogundana, Buialskyi, Voloshyn, Guerrero.

KADRODA DEĞİŞİKLİK

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk eden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, son oynadıkları maça göre kadroda bir değişiklik yaptı.

Alman teknik adam, Süper Lig'de başlangıç kadrosunda yer aldığı Zecorner Kayserispor maçında sakatlanan Olivier Ntcham'ın yerine Celil Yüksel'e, Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de şans verdi.

CANLI ANLATIM | UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor Dinamo Kiev'i ağırlıyor

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Samsunsporlu taraftarlar, Dinamo Kiev ile oynadığı müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maçın yapıldığı Yeni 19 Mayıs Stadı'nı büyük oranda doldurarak takımlarına destek verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da maçı statta takip etti.

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in futbolcuları, seremoniye Ukrayna bayraklarıyla çıktı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kadıköy'de Kerem'in gecesi! UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Stuttgart’ı tek golle devirdi
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.