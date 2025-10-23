CANLI ANLATIM | UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor Dinamo Kiev'i ağırlıyor

Süper Ligi geçen sezon 3. sırada bitirerek 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren Karadeniz temsilcisi Samsunspor UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ilk iç saha sınavına Dinamo Kiev karşısında mücadele ediyor.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

1' Maçta ilk düdük geldi.

3' Maç golle başladı. Musaba takımını öne geçiren golü kaydetti.

25' Temsilcimizin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.

36' Mouandilmadji takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil Yüksel, Musaba ve Mouandilmadji

Dinamo Kiev: Nescheret, Karavaiev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Mykhailenko, Rubchynskyi, Ogundana, Buialskyi, Voloshyn, Guerrero.

KADRODA DEĞİŞİKLİK

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk eden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, son oynadıkları maça göre kadroda bir değişiklik yaptı.

Alman teknik adam, Süper Lig'de başlangıç kadrosunda yer aldığı Zecorner Kayserispor maçında sakatlanan Olivier Ntcham'ın yerine Celil Yüksel'e, Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de şans verdi.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Samsunsporlu taraftarlar, Dinamo Kiev ile oynadığı müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maçın yapıldığı Yeni 19 Mayıs Stadı'nı büyük oranda doldurarak takımlarına destek verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da maçı statta takip etti.

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in futbolcuları, seremoniye Ukrayna bayraklarıyla çıktı.