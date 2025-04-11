CANLI | Samsunspor - Galatasaray maçı canlı anlatım

İstanbul
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında lider Galatasaray'ı evinde konuk ediyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile lider Galatasaray karşı karşıya geldi. Müsabaka Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanıyor.
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Yunus Emre Çift, van Drongelen, Tait, Ntcham, Holse, Muja, Emre Kılınç, Mouandilmadji.
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen.
Karşılaşmada Ozan Ergün düdük çalacak. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Candaş Elbil üstlenecek.