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 | Efe Demir

Canlı yayında açıkladı! “Galatasaraylı doğdum Galatasaraylı öleceğim”

Bu transfer döneminde adı Galatasaray'la anılan fakat yüksek maliyeti nedeniyle transferi rafa kalkan A Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, son dönemde Fenerbahçe iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Önce adı Galatasaray ile anılan daha sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşen Hakan Çalhanoğlu ile konuştuğunu ifade eden Ümit Karan’dan çok konuşulacak bir yorum geldi! İşte çok konuşulacak o yorum...

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Canlı yayında açıkladı! “Galatasaraylı doğdum Galatasaraylı öleceğim”
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 17:59

Ekol TV canlı yayınına katılan ’ın efsane golcülerinden , ile görüştüğünü Hakan’ın kendisine “Galatasaraylı doğdum, Galatasaraylı öleceğim.” dediğini açıkladı!

Canlı yayında açıkladı! “Galatasaraylı doğdum Galatasaraylı öleceğim”

“ÇOCUĞU TONGAYA DÜŞÜRDÜLER”

Ümit Karan yaptığı açıklamada: “Çok hareketli bir sezon başı geçiriyoruz. Hakan ismi de çok önemli. Hem babasıyla iyi bir dostluğumuz var, hem çok sevdiğim bir kardeşim. Kendisiyle bugün bir görüşme yaptım. Ben Galatasaraylı doğdum Galatasaraylı öleceğim diyeceğim. işinde çocuğu tongaya düşürdüler, hakaret videoları hoş değil.” diye ifade etti.

Canlı yayında açıkladı! “Galatasaraylı doğdum Galatasaraylı öleceğim”

“GÖRÜŞME TATİLDE OLUYOR”

Burada markete bile gitsem soruyorlar. Birkaç gün içerisinde İtalya’ya döneceğim. Ben İtalya’ya dönünce dedikodular biter dedi. Transfer görüşmesi gibi bir görüşme olmamış, bu görüşme tatilde oluyor.”

https://x.com/ekoltvv/status/1947643838903751032

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Çalhanoğlu'nun Menajeri: “Fenerbahçe'yle herhangi bir görüşme gerçekleştirmedik. Galatasaray'la da aynı şekilde görüşme yapmadık. Hakan gelecek sezon Inter forması giyecek.”

Canlı yayında açıkladı! “Galatasaraylı doğdum Galatasaraylı öleceğim”

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#galatasaray
#transfer
#hakan çalhanoğlu
#internet sitesi
#Fenerbahçe
#Ümit Karan
#Spor
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