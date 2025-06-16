Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaray'a mesaj!

Galatasaray'ın uzun zamandır ilgilendiği Hakan Çalhanoğlu'nun babasından flaş bir hamle geldi. Hüseyin Çalhanoğlu, oğlunun Galatasaray'da oynamasını istediğini ifade etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN BABASINDAN GALATASARAY PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını paylaşan Hüseyin Çalhanoğlu, "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin" notunu yazdı. Bu mesaj; Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırırken, Çalhanoğlu ailesinin sarı kırmızılı kulübe olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER'DEN AYRILABİLİR

Galatasaray dışında Avrupa devlerinin de transfer listelerinde yer alan Hakan Çalhanoğlu, iyi bir teklifle birlikte İtalya devinden ayrılma ihtimaline olumlu yaklaşıyor.