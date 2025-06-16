Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaray'a mesaj!

Hakan Çalhanoğlu'nun babasından dikkat çeken bir Galatasaray paylaşımı geldi. Yıldız ismin babası Hüseyin Çalhanoğlu, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaray'a mesaj!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 00:28
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 00:31

Galatasaray'ın uzun zamandır ilgilendiği Hakan Çalhanoğlu'nun babasından flaş bir hamle geldi. Hüseyin Çalhanoğlu, oğlunun Galatasaray'da oynamasını istediğini ifade etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN BABASINDAN GALATASARAY PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını paylaşan Hüseyin Çalhanoğlu, "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin" notunu yazdı. Bu mesaj; Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırırken, Çalhanoğlu ailesinin sarı kırmızılı kulübe olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaray'a mesaj!

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER'DEN AYRILABİLİR

Galatasaray dışında Avrupa devlerinin de transfer listelerinde yer alan Hakan Çalhanoğlu, iyi bir teklifle birlikte İtalya devinden ayrılma ihtimaline olumlu yaklaşıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BONSERVİSİ NE KADAR?
Yıldız orta saha için Inter tarafında en az 30 milyon Euro beklentisi var.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray yıldız kaleciyle görüştü: Transferde sıcak saatler!
Heung-Min Son Fenerbahçe'ye evet dedi: Transferde Jose Mourinho engeli!
ETİKETLER
#hakan çalhanoğlu
#hakan çalhanoğlu
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.