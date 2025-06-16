Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaray'a mesaj!

Hakan Çalhanoğlu'nun babasından dikkat çeken bir Galatasaray paylaşımı geldi. Yıldız ismin babası Hüseyin Çalhanoğlu, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
Galatasaray'ın uzun zamandır ilgilendiği Hakan Çalhanoğlu'nun babasından flaş bir hamle geldi. Hüseyin Çalhanoğlu, oğlunun Galatasaray'da oynamasını istediğini ifade etti.
Sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını paylaşan Hüseyin Çalhanoğlu, "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin" notunu yazdı. Bu mesaj; Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırırken, Çalhanoğlu ailesinin sarı kırmızılı kulübe olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.
Galatasaray dışında Avrupa devlerinin de transfer listelerinde yer alan Hakan Çalhanoğlu, iyi bir teklifle birlikte İtalya devinden ayrılma ihtimaline olumlu yaklaşıyor.