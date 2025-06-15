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 | Burak Ayaydın

Galatasaray yıldız kaleciyle görüştü: Transferde sıcak saatler!

Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Uzun zamandır kaleci arayan Galatasaray, Emiliano Martinez ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

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Galatasaray yıldız kaleciyle görüştü: Transferde sıcak saatler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 23:19
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 23:22

Galatasaray ve Emiliano Martinez arasında kritik bir transfer görüşmesi yapıldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Emiliano Martinez ile detaylı bir toplantı yaptı.

GALATASARAY'DA EMILIANO MARTINEZ İLE TRANSFER GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Galatasaray, Fernando Muslera sonrasındaki dönem için listede yer alan adaylardan Emiliano Martinez ile transfer masasına oturdu. Arjantinli eldivenle kritik bir görüşme yapan Galatasaray, Emiliano Martinez'den ziyade kulübü Aston Villa'nın isteklerini fazla buldu. Ayrıca Yağız Sabuncuoğlu da şu an için transferin gerçekleşmesinin zor olduğunu belirtti.

Galatasaray yıldız kaleciyle görüştü: Transferde sıcak saatler!

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ EMILIANO MARTINEZ'İN PERFORMANSI

Galatasaray'ın transfer görüşmesi gerçekleştirdiği Emiliano Martinez, bu sezon Aston Villa ile 53 maça çıktı ve tam 16 mücadeleyi gol yemeden tamamladı. İlave olarak da bu süreçte 61 kez skor tabelasının değişmesine engel olamayan Emiliano Martinez, Premier Lig ekibi ile 2029 yazına kadar süren bir sözleşmeye sahip durumda.

Galatasaray yıldız kaleciyle görüştü: Transferde sıcak saatler!

Sıkça Sorulan Sorular

EMILIANO MARTINEZ'İN BONSERVİSİ NE KADAR?
32 yaşındaki başarılı kalecinin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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#Emiliano Martinez
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferi
#Spor
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