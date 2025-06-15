Galatasaray yıldız kaleciyle görüştü: Transferde sıcak saatler!

Galatasaray ve Emiliano Martinez arasında kritik bir transfer görüşmesi yapıldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Emiliano Martinez ile detaylı bir toplantı yaptı.

GALATASARAY'DA EMILIANO MARTINEZ İLE TRANSFER GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Galatasaray, Fernando Muslera sonrasındaki dönem için listede yer alan adaylardan Emiliano Martinez ile transfer masasına oturdu. Arjantinli eldivenle kritik bir görüşme yapan Galatasaray, Emiliano Martinez'den ziyade kulübü Aston Villa'nın isteklerini fazla buldu. Ayrıca Yağız Sabuncuoğlu da şu an için transferin gerçekleşmesinin zor olduğunu belirtti.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ EMILIANO MARTINEZ'İN PERFORMANSI

Galatasaray'ın transfer görüşmesi gerçekleştirdiği Emiliano Martinez, bu sezon Aston Villa ile 53 maça çıktı ve tam 16 mücadeleyi gol yemeden tamamladı. İlave olarak da bu süreçte 61 kez skor tabelasının değişmesine engel olamayan Emiliano Martinez, Premier Lig ekibi ile 2029 yazına kadar süren bir sözleşmeye sahip durumda.