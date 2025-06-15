Heung-Min Son Fenerbahçe'ye evet dedi: Transferde Jose Mourinho engeli!

Fenerbahçe'de Heung-Min Son transferi için ince hesaplar yapılıyor. Heung-Min Son; Tottenham'dan ayrılıp Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakarken, İngiliz ekibinin yönetiminden ise Jose Mourinho ve yüksek maliyet kriterleri geldi.

FENERBAHÇE'YE HEUNG-MIN SON TRANSFERİNDE JOSE MOURINHO VE YÜKSEK MALİYET KRİZİ

Fenerbahçe yıldız oyuncu Heung-Min Son ile anlaşmaya varırken, Tottenham'dan ise Jose Mourinho kritiği geldi. Daha önce Jose Mourinho ile çalışan ve yolları ayırırken sıkıntılı süreçler yaşayan Tottenham yönetimi, Portekizli hocanın yönetimindeki Fenerbahçe'ye transferde pek kolaylık sağlamadı! Ayrıca Heung-Min Son için bonuslarla birlikte 30 milyon Euro bonservis isteyen İngiliz temsilcisi, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye evet demesine rağmen transferi zora soktu.

FENERBAHÇE'NİN HEUNG-MIN SON TRANSFERİNDE SÖZLEŞME AVANTAJI

Fenerbahçe'nin transferini çok istediği Güney Koreli hücumcu, Tottenham ile sözleşmesinin son senesine girdi ve yönetime ayrılık isteğini iletti.

FENERBAHÇE'NİN ANLAŞMAYA VARDIĞI HEUNG-MIN SON VE TOTTENHAM PERFORMANSI

Tottenham tarafından gözden çıkarılan ama Fenerbahçe'ye transferinde kolaylık sağlanmayan Heung-Min Son, bu sezon Londra ekibiyle 46 maça çıktı ve 11 gol ile 12 asistlik katkı sağladı.