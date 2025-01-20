Canlı yayında kalp krizi geçirmişti! Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin bakanlıktan açıklama

20 Ocak 2025 11:02 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:12

Başarılı spor spikeri i Erdoğan Arıkan, Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatırken fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Durumu merak edilen Arıkan hakkında Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ünlü spikerin bilincinin açık olduğu ve tedavisine Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edildiği söylendi.

Erdoğan Arıkan, 1'inci Lig'in 20'nci haftasında Keçiörengücü'nün sahasında Sakaryaspor'u konuk ettiği maçı anlattığı sırada rahatsızlandı. Canlı yayın sırasında kalp krizi geçirdiği öğrenilen Arıkan hastaneye kaldırıldı. TRT spikeri Erdoğan Arıkan’ın sağlık durumu da bu gelişmeyle birlikte merak edildi.

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Sağlık Bakanlığı, Arıkan'ın bilincinin açık olduğunu ve tedavisine devam edildiğini açıkladı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) yoğun bakımda tedavisi süren Arıkan'ın sağlık durumu merak ediliyordu.

Sağlık Bakanlığı'ndan Arıkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan’ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etmektedir." denildi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI



Arıkan'ın fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının ardından başka İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TFF olmak üzere futbol takımlarından da geçmiş olsun mesajları geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Fahrettin Altun, Erdoğan Arıkan için şifa dileğinde bulundu, "Sayın Arıkan’a, ailesine, spor camiasına TRT’ye ve tüm sevenlerine geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı da, Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdiği mesajda geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sobacı, "Duayen spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün bir maç anlatımının ardından rahatsızlanmış ve ivedi şekilde hastaneye kaldırılmıştır. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam eden spikerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, "TRT spikeri Erdoğan Arıkan'ın Trendyol 1. Lig'deki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor A.Ş. maçının anlatımı sonrası kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerinin yer aldığı bir geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Keçiörengücü, Sakaryaspor'un sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları yağdı.