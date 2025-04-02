Carlo Ancelotti hakim karşısında: Yargı süreci başladı!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, vergi kaçırma suçundan dolayı İspanyol hukukunca yargılanmaya başladı. An itibarıyla hakim karşısına da çıkan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 1 milyon 62 bin Euro vergi kaçırmakla suçlanıyor.

Carlo Ancelotti, Real Madrid'deki ilk dönemiyle (2013-2015) bağlantılı İspanya Maliyesi'nden vergi kaçırma suçuyla hakim karşısına çıktı. Madrid şehrindeki davaya eşi Mariann Barrena ile oğlu ve aynı zamanda Real Madrid yardımcı antrenörü olan Davide Ancelotti'nin eşliğinde gelen Carlo, mahkemeye ifade vermek amacıyla geldiğini söyledi.

REAL MADRID TEKNİK DİREKTÖRÜ CARLO ANCELOTTI VERGİ KAÇIRMAKLA SUÇLANIYOR

Carlo, toplamda 1 milyon 62 bin Euro vergi kaçırmakla suçlanıyor. Savcılık, İtalyan teknik direktör için 4 yıl 9 ay hapis cezası ile vergi borcunun vergi dairesi tarafından haciz yoluyla tahsil edilmesini, cezalarla birlikte toplamda 3 milyon 186 bin 237 Euro ödemesini talep ediyor. Carlo Ancelotti ise şimdiye kadar hakkındaki iddiaları reddederek, suçsuz olduğunu savundu.

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Geçmişte aralarında teknik direktör Jose Mourinho; futbolculardan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Arda Turan gibi isimlerin de olduğu çok sayıda sporcu vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanmış, daha sonra ise maliyeyle anlaşarak para cezası ile yasal süreci kapatmıştı.