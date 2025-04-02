Arda Güler İspanya gündeminde!

Arda Güler'in Real Madrid ile Real Sociedad arasında oynanan maçtaki performansı İspanya gündemini salladı. Fenerbahçe sonrasında Real Madrid ile düzenli oynama konusunda sıkıntılar yaşayan Arda Güler, an itibarıyla Madridli futbolseverler tarafından "Aynı Fenerbahçe'deki gibi" yorumlarıyla ön plana çıkarıldı.

Arda Güler'in Fenerbahçe'den sonraki yeni durağı Real Madrid olmuştu. Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeterli düzeyde forma bulamaması sebebiyle İspanya'da sık sık gündeme gelmiş ve bu süreç ufak çaplı bir krize neden olmuştu. An itibarıyla ise milli oyuncu için methiyeler düzülüyor, işte ayrıntılar.

ARDA GÜLER İÇİN FENERBAHÇE'DEN SONRA REAL MADRID GÜNLERİ

Fenerbahçe'deki başarılı performansından sonra Real Madrid'de forma bulmakta zorlanan Arda Güler, İspanyol devinden ayrılacağı iddialarıyla sık sık gündeme gelmişti. Kritik sürece dair Real Madrid tarafından resmi bir açıklama gelmezken, başkan Perez'in ise bu ihtimale olumlu yaklaşmadığı biliniyordu! Daha sonraki dönemde Arda Güler'in ailesiyle yemek de yiyen Perez, milli yıldız için esas beklentinin 'Real Madrid'de kalmaktan yana' olması gerektiğini anlatmış ve sabredilmesi gerektiğini ifade etmişti.

ARDA GÜLER VE REAL MADRID'DEKİ SON DURUMU

Uzun bir süre Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti tarafından yedek bırakılan Arda, Türkiye formasıyla Macaristan karşısında çok etkili bir performans gösterince adeta kartlar yeniden dağıtıldı. Macaristan deplasmanında A Milli Takım adına önemli bir gol atan Arda Güler, ardından ise İspanya'ya dönüşüyle birlikte de yeniden forma şansı bulmaya başladı. Son olarak dün akşam oynanan İspanya Kral Kupası yarı final mücadelesinde Real Sociedad karşısında uzatmalarda oyuna dahil olan genç yetenek, Antonio Rüdiger'e kritik bir asist yaptı ve takımının turu geçmesini sağladı.

REAL MADRID TARAFTARLARI ARDA GÜLER İÇİN FENERBAHÇE'DEKİ GÜNLERİNE GÖNDERME YAPTI

Arda Güler'in Real Madrid'i ipten aldığı süreci sosyal medyada coşkuyla kutlayan İspanyol taraftarlar, "Aynı Fenerbahçe'deki gibi" yorumunu yaptılar ve yetenekli futbolcunun Fenerbahçe'deki ilk döneminde de yedek kaldığını ama sonra takımın potansiyelini yukarı çektiğini anlattılar. An itibarıyla ise Real Madrid yönetiminin de Arda Güler'e olan inancı artmış durumda.

ARDA GÜLER'İN REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon 32 maça çıkan milli oyuncu, 1165 dakika sahada kaldı ve 3 gol ile 7 asistlik katkı sağladı.