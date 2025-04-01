Trabzonspor tarih yazıyor! Gençlik Ligi'nde yarı finalde

UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde turnuva tarihinin seyirci rekoru kırıldığı maçta temsilcimiz Trabzonspor U19 takımı evinde İtalyan ekibi Inter'i konuk etti. Bordo-mavili takım sahadan 1-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırmayı başardı. Ayrıca İnter penaltı vuruşundan yararlanamadı.
UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Karadeniz ekibi Trabzonspor U19 takımı, Papara Park’ta İtalyan ekibi Inter U19’u konuk etti. Bordo-mavililer, bu kritik mücadeleden 1-0 galip gelerek adını yarı finale yazdırdı.
Trabzonspor, 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinin ev sahipliği yapacağı yarı finalde Salzburg - Olympiakos eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Trabzonspor kulübü Inter maçında 40.368 taraftarla UEFA Gençlik Ligi'nde seyirci rekorunu kırdıklarını açıkladı.