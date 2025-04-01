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 | Mutluhan Yıldız

Denizlispor'dan Messi paylaşımı! Sözleşmeyi duyurdular

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin takıma transfer olduğunu duyurdu. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Kulübün basın sorumlusu Yusuf Kaan Çakır, paylaşımın 1 Nisan şakası olduğunu belirterek, zor bir dönemden geçen Denizlispor taraftarının yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını ifade etti.

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Denizlispor'dan Messi paylaşımı! Sözleşmeyi duyurdular
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 18:34

Nesine 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Denizlispor, 1 Nisan'a özel esprili bir paylaşım yaptı. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen açıklamada, dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi'nin takıma katıldığı duyuruldu.

Paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Messi! Transfer yasağını kaldırır kaldırmaz, Denizlispor olarak genç yetenek Messi ile 1 günlük sözleşme imzaladık!" ifadelerine yer verildi.

MESSİ'YE DENİZLİSPOR FORMASI GİYDİRDİLER!

Messi'nin Denizlispor formalı fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda Arjantinli futbolcunun ağzından "Denizlispor ile anlaştığım için çok mutluyum. Çarşamba günü takımımın ligde kalma yolunda çok kritik bir maçı var. Saat 14.00'te herkesi Denizli Atatürk Stadyumu'na bekliyorum. Ağrı 1970 maçında birlikte olalım." ifadelerine yer verildi.

Denizlispor'dan Messi'li 1 Nisan şakası: Sözleşme imzaladık

Sosyal medyada ilgi gören paylaşıma çok sayıda kullanıcı yorum yazdı.

Kulübün basın sorumlusu Yusuf Kaan Çakır, AA muhabirine zor günler geçiren Denizlispor camiasını 1 Nisan şakası ile güldürmek istediklerini belirterek, "Bu büyük kulüp tekrar eski ihtişamlı günlerine elbet dönecektir. Bunun için mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

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