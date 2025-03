Buse Terim'in kızları Cristiano Ronaldo ile buluştu

BUSE TERİM KİMDİR?

21 Ağustos 1990 doğumlu Buse Terim, Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı. Terim, New York Fashion Institute of Technology’de Moda Pazarlama ve Yöneticiliği okudu. Stajını ünlü markalarda yaptı. Mezun olduktan sonra New York’tan İstanbul’a dönen Terim’in İstanbul'da ki ilk işi üniversite yıllarında başladığı moda bloggerlığını üst seviyeye taşıma yönünde oldu.