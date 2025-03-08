Buse Terim'in kızları Cristiano Ronaldo ile buluştu

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, iki kızını Cristiano Ronaldo ile buluşturdu. Al Shabab - Al Nassr maçını seyreden Buse Terim, çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan'daki derbide deplasmanda Al Nassr ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmayı izlemeye Fatih Terim Terim'in kızı Buse Terim iki kızıyla birlikte gitti. Daha önce kızlarının dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile buluşmak istediklerini açıklayan Terim, çocuklarının bu isteğini gerçekleştirdi.

RONALDO İLE BUSE TERİM'İN KIZLARI BULUŞTU

Buse Terim'in kızları Nil ve Naz, maçtan sonra Cristiano Ronaldo ile buluştu. Terim, kızları ve Ronaldo'nun yer aldığı fotoğrafı paylaşarak; "Ve büyük buluşma dün akşam gerçekleşti. Kızlarımın hayallerini gerçekleştirdiğiniz ve nazik davranışlarınız için çok teşekkür ederim" dedi.

Buse Terim daha önce Fatih Terim'in çalıştırdığı Suudi Arabistan takımı Al Shabab, kupada Ronaldo'nun da forma giydiği Al Nassr ile eşleştiğinde kızlarının tepkisini paylaştı. Bu durum Terim'in torunu Naz'ın Cristiano Ronaldo ile tanışma ihtimalini doğurdu ve küçük kız, bu heyecanıyla gözyaşlarına boğuldu. Naz'ın annesi Buse Terim, kızının bu duygusal anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.