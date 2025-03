Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello Türkiye'de en çok neye şaşırdığını açıkladı

Şubat ayı başında Alvaro Morata'nın Galatasaray'a transfer olmasının ardından İstanbul'a taşınan eşi Alice Campello, 30'uncu yaş gününü de İstamnnul'da kutladı. İşleri sebebiyle sık sık İspanya'ya giden Alice Campello, Türkiye hakkında konuştu.

"İNSANLAR ÇOK SICAKKANLI"

Doğum gününü geçtiğimiz gün kutlayan Alice Campello; "30 yaşındayım ve geriye dönüp baktığımda dört çocuğum var. Çok genç yaşta evlendim ve birçok ülke değiştirdim. 30 yıl içinde çok şey yaşadım" dedi.

Alice Campello, Türkiye ile ilgili ise; "Önemli olan birlikte olmamız. Şu anda İstanbul'dayız ve her şey çok iyi gidiyor. Türkiye'deki insanların çok sıcakkanlı olmasına şaşırdım" dedi. "Her zaman iletişim halindeyim. İlk başta daha fazla zorlandım ve kendimi daha çok kapattım, şimdi ise hayır, insanlarla tanışmayı seviyorum, Álvaro'ya her zaman meslektaşlarımla, kadınlarla akşam yemekleri organize ettiğimi anlatıyorum, olgunlukla birlikte insan değişiyor ve daha az utangaç oluyor." diyerek ise adaptasyon sürecini paylaştı.