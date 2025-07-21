Güzelhisar barajından sevindiren haber! Doluluk oranı en yüksek baraj oldu

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) resmi internet sitesinde yayımlanan verilere göre, kentin günlük içme suyu ihtiyacının bir kısmını karşılayan ve sanayiye su temininde önemli rol oynayan Güzelhisar Barajı'ndaki su miktarı 96 milyon 780 bin metreküp olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında yüzde 76,72 seviyelerinde dolu olan baraj, bu yılın aynı döneminde yaşanan kuraklık nedeniyle yaklaşık yüzde 17 oranında su kaybı yaşadı.

İZMİR'DEKİ DİĞER BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI



İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre, İzmir'deki diğer barajlardaki güncel doluluk oranları ise şöyle: Tahtalı Barajı yüzde 9.69, Balçova Barajı yüzde 35.97, Ürkmez Barajı yüzde 14.24, Gördes Barajı yüzde 0.08, Alaçatı Kutlu Aktaş yüzde 4.73.