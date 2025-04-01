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 | Eyüp Ensar Yeşil

Karaman FK Cristiano Ronaldo transferini açıkladı! Gerçek bambaşka çıktı

Karaman FK, 1 Nisan paylaşımı olarak resmi hesabından Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

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Karaman FK Cristiano Ronaldo transferini açıkladı! Gerçek bambaşka çıktı
KAYNAK:
Eyüp Ensar Yeşil
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 18:14
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 18:18

TFF 2. Lig takımı Karaman FK günün anlam ve önemine binaen resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Anadolu kulübünün yaptığı paylaşımda dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığını duyuran kulüp, 7 numaralı formaya da esprili bir yaklaşım sergiledi.

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CRİSTİANO RONALDO RESMEN DUYURULDU

Karaman FK yaptığı paylaşımda, "Karaman Futbol Kulübü olarak genç yetenek Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ile 7+0 günlük sözleşme imzalamış bulunmaktayız!" ifadelerini kullandı.

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7 NUMARA DİYALOĞU

İmza töreninde konuşan Cristiano Ronaldo: "7 numaralı formayı istedim, Polat Yaldır giydiği için vermediler. O yüzden 70 numara ile sahada olacağım. Burada Santiago Bernabéu'dan, Old Trafford'tan daha iyi bir stadyum var. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." diyerek taraftarları Çarşamba günü saat 14.00'te oynanacak Somaspor maçına davet etti" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım:

https://x.com/KaramanFKResmi/status/1906817164461695038

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Sıkça Sorulan Sorular

Cristiano Ronaldo hangi takımda futbol oynuyor?
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