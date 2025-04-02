Fatih Terim'li Al Shabab gol düellosunu kaybetti: Suudi Arabistan Kral Kupası'na veda ettiler!

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab ile Laurent Blanc'ın ekibi Al-Ittihad karşı karşıya geldi. 5 golün olduğu heyecanlı mücadelede, Fatih Terim'in öğrencileri sahadan mağlup ayrıldı.
Fatih Terim'in Al Shabab'ı Suudi Arabistan Kral Kupası'na veda etti. Laurent Blanc'ın çalıştırdığı Al-Ittihad karşısında sahadan 3-2 mağlup ayrılan Al Shabab, final umutlarını önümüzdeki seneye bıraktı.
5 gollü maçta 14. dakikada Fabinho'nun penaltı golüyle geriye düşen Fatih Terim'in öğrencileri, Cristian Guanca'nın 64 ve 67. dakikalarda attığı gollerle 2-1 öne geçti. Akabinde ise Blanc'ın çalıştırdığı Al Ittihad'da 90+2 ve 90+9'da sahneye çıkan Danilo Pereira, finali takımına getirdi. Bu sonuçla birlikte Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası'na yarı finalde veda etmiş oldu.
Suudi Arabistan'da şu ana kadar 14 mücadeleye çıkan Fatih Terim, maç başına 1.64 puan ortalaması yakaladı.