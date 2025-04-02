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 | Burak Ayaydın

Fatih Terim'li Al Shabab gol düellosunu kaybetti: Suudi Arabistan Kral Kupası'na veda ettiler!

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab ile Laurent Blanc'ın ekibi Al-Ittihad karşı karşıya geldi. 5 golün olduğu heyecanlı mücadelede, Fatih Terim'in öğrencileri sahadan mağlup ayrıldı.

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Fatih Terim'li Al Shabab gol düellosunu kaybetti: Suudi Arabistan Kral Kupası'na veda ettiler!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 09:18

Fatih Terim'in Al Shabab'ı Suudi Arabistan Kral Kupası'na veda etti. Laurent Blanc'ın çalıştırdığı Al-Ittihad karşısında sahadan 3-2 mağlup ayrılan Al Shabab, final umutlarını önümüzdeki seneye bıraktı.

FATİH TERİM'İN AL SHABAB'I YARI FİNALDE ELENDİ

5 gollü maçta 14. dakikada Fabinho'nun penaltı golüyle geriye düşen Fatih Terim'in öğrencileri, Cristian Guanca'nın 64 ve 67. dakikalarda attığı gollerle 2-1 öne geçti. Akabinde ise Blanc'ın çalıştırdığı Al Ittihad'da 90+2 ve 90+9'da sahneye çıkan Danilo Pereira, finali takımına getirdi. Bu sonuçla birlikte Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası'na yarı finalde veda etmiş oldu.

Fatih Terim'li Al Shabab uzatmalarda yıkıldı!

FATİH TERİM'İN PERFORMANSI

Suudi Arabistan'da şu ana kadar 14 mücadeleye çıkan Fatih Terim, maç başına 1.64 puan ortalaması yakaladı.

Sıkça Sorulan Sorular

FATİH TERİM AL SHABAB İLE KAÇ GALİBİYET ALDI?
Suudi Arabistan'da toplam 14 maça çıkan Fatih Terim, şu ana kadar 7 galibiyet elde etti ve ayrıca da 2 beraberlik yaşadı.
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ETİKETLER
#fatih terim
#al shabab
#Suudi Arabistan Pro Lig
#Spor
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