Hamza Hamzaoğlu için sürpriz imza! Fatih Terim'in ekibinden ayrılıyor

Fatih Terim'in yardımcısı olarak Al Shabab çatısı altında çalışan Hamza Hamzaoğlu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fatih Terim'in Al Shabab'tan ayrılığı gündeme gelirken, Hamza Hamzaoğlu da yeni bir maceraya yelken açabilir. İşte sürpriz gelişmenin tüm detayları.

Fatih Terim'in Al Shabab ile gösterdiği başarılı performans herkesin dikkatini çekerken, bir yandan da Hamza Hamzaoğlu gelişmesi yaşandı. Suudi Arabistan'ın daha yüksek bütçeli takımları Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'i yeni hedef olarak belirlerken, Hamza Hamzaoğlu için de Süper Lig ihtimali ortaya çıktı.

HAMZA HAMZAOĞLU FATİH TERİM'İN EKİBİNDEN AYRILIYOR

Fatih hoca ile birlikte Suudi Arabistan'a giden ve uzun zaman sonra yardımcı antrenörlük yapan Hamza Hamzaoğlu, an itibarıyla sürpriz bir karar vermenin eşiğinde! Fatih Terim için Al Shabab dışındaki Suudi Arabistan ekipleri de devreye girerken, Hamza hoca için de Trendyol Süper Lig'de sıcak saatler yaşanıyor. Hamza Hamzaoğlu'nun teknik adamlık potansiyelini değerlendirmek isteyen Trendyol Süper Lig ekipleri, Fatih hocanın olası bir takım değişikliğini tercih etmesi durumunda Hamzaoğlu ile masaya oturmaya hazırlanıyorlar.

FATİH TERİM'İN AL SHABAB PERFORMANSI

Al-Shabab ile 13 maça çıkan Fatih Terim; 7 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik alarak maç başına 1.77 puan ortalaması yakaladı.