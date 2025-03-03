Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Carlos Cuesta saçbaş yoldurdu, gözler stopere çevrildi! Galatasaray için sürpriz 2 aday

Kasımpaşa ile 3-3'lük alınan beraberlik sonrası Galatasaray'da Carlos Cuesta tepkisi sürüyor. Gözler stoperde yaşanan sıkıntılara çevrilirken Cuesta'nın yerine 2 sürpriz aday belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Carlos Cuesta saçbaş yoldurdu, gözler stopere çevrildi! Galatasaray için sürpriz 2 aday
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 16:18

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalırken şampiyonluk yolunda yara aldı. Galatasaray'da oyuna 80. dakikada oyuna dahil olan Carlos Cuesta gösterdiği performansla tepkilerin odağı oldu.

CUESTA SAÇBAŞ YOLDURDU

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi, girdiği ilk pozisyonda Kasımpaşalı Can Keleş'i düşürerek 36 saniye sonra penaltıya sebebiyet verdi ve takımını galibiyetten etti.

STOPERE 2 ADAY

Yönetim iddialara göre yeni stoper arayışlarına başladı. Transfermarkt'a göre Cimbom'un bu mevki için gündeminde 2 sürpriz isim var. Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin 25 yaşındaki oyuncusu Malcom Bokele ile Udinese'nin 26 yaşındaki Sloven futbolcusu Jaka Bijol ile yakından ilgileniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lemina'yı zorda bırakan "Mourinho" sorusu! Topu Drogba'ya attı
Osimhen'in penaltısı gündem oldu! Eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den çarpıcı yorum

Sıkça Sorulan Sorular

Carlos Cuesta ne kadar?
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre oyuncuya: 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR 2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR 2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR 2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.