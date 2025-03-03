Carlos Cuesta saçbaş yoldurdu, gözler stopere çevrildi! Galatasaray için sürpriz 2 aday

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalırken şampiyonluk yolunda yara aldı. Galatasaray'da oyuna 80. dakikada oyuna dahil olan Carlos Cuesta gösterdiği performansla tepkilerin odağı oldu.
CUESTA SAÇBAŞ YOLDURDU
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi, girdiği ilk pozisyonda Kasımpaşalı Can Keleş'i düşürerek 36 saniye sonra penaltıya sebebiyet verdi ve takımını galibiyetten etti.
STOPERE 2 ADAY
Yönetim iddialara göre yeni stoper arayışlarına başladı. Transfermarkt'a göre Cimbom'un bu mevki için gündeminde 2 sürpriz isim var. Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin 25 yaşındaki oyuncusu Malcom Bokele ile Udinese'nin 26 yaşındaki Sloven futbolcusu Jaka Bijol ile yakından ilgileniyor.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre oyuncuya: 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR 2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR 2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR 2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.