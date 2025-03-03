Sergen Yalçın'dan Galatasaray için puan kaybı tahmini! 'Fazlası olur, eksiği olmaz' dedi

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın ligin geri kalanı için flaş bir tahminde bulundu. 'Fazlası olur eksiği olmaz diyerek' sarı-kırmızılıların kaybedeceği puan sayısını belirtti.

Eski teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından dikkat çeken yorumlarda bulundu. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılıların şampiyonluk yarışında zorlu bir süreçten geçeceğini belirterek, "Bu takım minimum 4 puan daha kaybeder. Bundan fazlası da olabilir ama 4 puan kesin diyorum" ifadelerini kullandı.

"SEZON SONUNA KADAR TÜM MAÇLARINI KAZANAMAZLAR"

Ekol TV'de yaptığı değerlendirmede Galatasaray'ın son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını hatırlatan Yalçın, sarı-kırmızılı takımın sezon başındaki enerjisini kaybettiğini söyledi. Okan Buruk'un takımı toparlayamaması halinde daha büyük sıkıntılar yaşanabileceğini vurgulayan deneyimli futbol adamı, "Her oynadığın maçı kazanamazsın. Bundan sonrası daha da zor olacak. Küme düşme hattındaki takımlar var, deplasmanlara gideceksin. Oralarda sana agresif savunma yapacaklar, kolay değil. Bu maçlar kolay olmayacak. Kaybedecek yüzde 100. Buradan sezon bitene kadar Galatasaray tüm maçlarını kazanır mı? Net söylüyorum kazanamaz." dedi.

"FENERBAHÇE'YE DAİR TEREDDÜTLERİM VAR"

Fenerbahçe'nin de zorlu bir fikstürle karşı karşıya olduğunu belirten Yalçın, sarı-lacivertlilerin performansı hakkında daha temkinli konuşarak, "Fenerbahçe konusunda biraz tereddütlüyüm ama Galatasaray kesin olarak kazanamaz" dedi.