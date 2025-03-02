Kasımpaşa-Galatasaray | İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Kritik mücadeleden 3 puan almak isteyen Galatasaray, şampiyonluk yolunda Kasımpaşa deplasmanını da kayıpsız geçmek istiyor. Heyecanlı maçın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak ve kritik mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

İLK 11'LER

Kasımpaşa:Gianniotis, Winck, Piatkowski, Opoku, Yasin, Gökhan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Da Costa.

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sallai, Sara, Barış, Osimhen.

MAÇ ÖNCESİNDE İSTATİSTİKLER

Süper Lig'de çıktığı 24 müsabakada 20 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 64 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi. Kasımpaşa ise 24 mücadelede 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 31 puan elde etti. Lacivert-beyazlılar, 26. hafta öncesinde 9. sırada yer alıyor.

İLK MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ

İki takım arasındaki ilk maçta Galatasaray 3-0 öne geçmiş ama Kasımpaşa sansasyonel bir geri dönüşe imza atarak mücadeleyi 3-3 berabere bitirmişti.

OKAN BURUK VE YUNUS AKGÜN YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak. Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Okan Buruk'a 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası vermişti. Ayrıca başarılı futbolcu Yunus Akgün de yine cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

TEDAVİSİ DEVAM EDEN FUTBOLCULAR

Tedavileri devam eden Mauro Icardi, İsmail Jakobs ve Alvaro Morata da bu maçta oynayamayacaklar.