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 | Burak Ayaydın

Carlos Cuesta transferi için geri sayım başladı: Galatasaray'dan Süper Lig'e!

Galatasaray'da Carlos Cuesta transferi gerçekleşiyor. Galatasaray'da bekleneni veremeyen Carlos Cuesta, an itibarıyla Süper Lig ekiplerinin de dahil olduğu transfer pazarına sunulmuş durumda.

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Carlos Cuesta transferi için geri sayım başladı: Galatasaray'dan Süper Lig'e!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 23:15

Galatasaray'da Carlos Cuesta için Süper Lig kritiği yapılıyor. Galatasaray yönetimince gözden çıkarılan Carlos Cuesta'ya, an itibarıyla Süper Lig'den de talipler var.

GALATASARAY'DA CARLOS CUESTA TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, üst üste hatalar yapmış ve taraftar tarafından çok eleştirilmişti. Akabindeki süreçte ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da gözünden düşen Carlos Cuesta, 'yaz döneminde gönderilecekler' listesinin en başına yazılmıştı! Esasen ise bugün gelinen nokta itibarıyla, Galatasaray'ın göndermek istediği Carlos Cuesta'ya Süper Lig ekipleri de talip oldu.

Carlos Cuesta transferi için geri sayım başladı: Galatasaray'dan Süper Lig'e!

GALATASARAYLI CARLOS CUESTA KİRALIK FORMÜLÜYLE SÜPER LİG'E

Süper Lig ekipleri, Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Carlos Cuesta için kiralama formülünü kullanmak istiyor. Halihazırda Galatasaray tarafından transfer pazarına sunulan Carlos Cuesta'nın, Okan Buruk'un son kararıyla birlikte ivedi şekilde takımdan ayrılması bekleniyor.

Carlos Cuesta transferi için geri sayım başladı: Galatasaray'dan Süper Lig'e!

GALATASARAY'DA TRANSFER OLMASI BEKLENEN CARLOS CUESTA'NIN PERFORMANSI

Galatasaray'a geldiğinden bu yana 9 maça çıkan Carlos Cuesta, genel olarak beklentilerin altında kalmış ve yönetimin eleştirilmesine sebep olmuştu.

Carlos Cuesta transferi için geri sayım başladı: Galatasaray'dan Süper Lig'e!

Sıkça Sorulan Sorular

CARLOS CUESTA GALATASARAY'A NE KADAR BEDELLE TRANSFER OLMUŞTU?
Galatasaray, Carlos Cuesta için ara transferde 8 milyon Euro bonservis ödemişti.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#Galatasaray Transferleri
#Transfer Haberleri
#Carlos Cuesta
#Spor
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