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Editor
 | Burak Ayaydın

Carlos Cuesta'dan sürpriz hamle! Galatasaray'da ilginç gelişme

Galatasaray'ın Carlos Cuesta süreciyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Eleştirilerin odağında olan Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta, performansını artırmak için kritik bir hamle yaptı.

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Carlos Cuesta'dan sürpriz hamle! Galatasaray'da ilginç gelişme
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 20:22
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 20:25

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Carlos Cuesta, AZ Alkmaar maçıyla eleştirilmeye başlamıştı. Akabinde ise Kasımpaşa-Galatasaray maçında hiç beklenmedik bir penaltıya sebep olan Carlos Cuesta, taraftarların hedefi haline gelmiş ve sert yorumlara maruz kalmıştı. Kolombiyalı stoper, an itibarıyla kendisini ispatlamaya karar verdi.

GALATASARAY'DA CARLOS CUESTA DEĞİŞİMİ

Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Cuesta, performansı ve anlık hatalarıyla taraftarların tepkisini çekmişti. Bu sıkıntılı süreci bir an önce atlatmak isteyen Kolombiyalı stoper, izin günlerinde özel antrenmanlar yapmaya başladı. Carlos Cuesta, kendini geliştirmek ve Galatasaray'da düzenli forma giymek istiyor.

Carlos Cuesta - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

Sıkça Sorulan Sorular

CARLOS CUESTA KAÇ YAŞINDADIR?
Kolombiyalı stoper 25 yaşındadır.
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ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#trendyol süper lig
#Transfer Haberleri
#carlos cuesta
#Spor
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