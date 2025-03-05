Galatasaray'da Okan Buruk'un geleceği belli oldu! Dursun Özbek'ten sürpriz görüşme

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dursun Özbek tarafından sürpriz bir görüşmeye davet edildi. Galatasaray'ın son dönemdeki düşüşünün gündeme alınacağı kritik görüşmede, Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a net bir mesaj da verilecek.

GALATASARAY'DA GÜNDEM DURSUN ÖZBEK VE OKAN BURUK GÖRÜŞMESİ

Galatasaray'ın Avrupa macerasının hayal kırıklığıyla bitmesinin ardından, Ziraat Türkiye Kupası'nda da şans faktörüyle üst tura çıkılabilmişti! Tüm bunların üzerine bir de Süper Lig'de Kasımpaşa ile berabere kalınması, Okan Buruk'un hedef tahtasına konmasına sebep olmuştu. Spor dünyasında yoğun şekilde eleştirilmeye başlanan Okan Buruk için Galatasaray yönetiminin flaş bir karar verip vermeyeceği de ayrıca çok tartışıldı! Sosyal medyada pek çok taraftar Okan hocayla devam edilmemesi gerektiğini söylerken, Dursun Özbek'ten tam tersi yönde bir karar geldi ve Okan Buruk ile özel bir görüşme planlandı. Başkan, Okan hocaya 'kendisine güvendiklerini' ve kesinlikle yola beraber devam edeceklerini söyleyecek.

AYRILIK KARARI

Eleştirilere şimdilik kulak vermeyen Özbek, Okan Buruk'un ligi şampiyon bitireceğini düşünüyor ve illa bir ayrılık olacaksa da bunun gelecek yaz gerçekleşmesi gerektiğine inanıyor.