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Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Okan Buruk'un geleceği belli oldu! Dursun Özbek'ten sürpriz görüşme

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk hakkındaki kararını verdi. Galatasaray'daki son dönem performansı tartışmalara sebep olan Okan Buruk, Dursun Özbek tarafından görüşmeye davet edildi.

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Galatasaray'da Okan Buruk'un geleceği belli oldu! Dursun Özbek'ten sürpriz görüşme
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 16:57

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dursun Özbek tarafından sürpriz bir görüşmeye davet edildi. Galatasaray'ın son dönemdeki düşüşünün gündeme alınacağı kritik görüşmede, Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a net bir mesaj da verilecek.

GALATASARAY'DA GÜNDEM DURSUN ÖZBEK VE OKAN BURUK GÖRÜŞMESİ

Galatasaray'ın Avrupa macerasının hayal kırıklığıyla bitmesinin ardından, Ziraat Türkiye Kupası'nda da şans faktörüyle üst tura çıkılabilmişti! Tüm bunların üzerine bir de Süper Lig'de Kasımpaşa ile berabere kalınması, Okan Buruk'un hedef tahtasına konmasına sebep olmuştu. Spor dünyasında yoğun şekilde eleştirilmeye başlanan Okan Buruk için Galatasaray yönetiminin flaş bir karar verip vermeyeceği de ayrıca çok tartışıldı! Sosyal medyada pek çok taraftar Okan hocayla devam edilmemesi gerektiğini söylerken, Dursun Özbek'ten tam tersi yönde bir karar geldi ve Okan Buruk ile özel bir görüşme planlandı. Başkan, Okan hocaya 'kendisine güvendiklerini' ve kesinlikle yola beraber devam edeceklerini söyleyecek.

Ali Sami Yen Sokak on X: "SÖYLENTİ: Taraftarların yoğun baskısı üzerine transfer için direksiyonun başında artık Dursun Özbek ve Okan Buruk geçti. https://t.co/KwOduq14Bi" / X

AYRILIK KARARI

Eleştirilere şimdilik kulak vermeyen Özbek, Okan Buruk'un ligi şampiyon bitireceğini düşünüyor ve illa bir ayrılık olacaksa da bunun gelecek yaz gerçekleşmesi gerektiğine inanıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

OKAN BURUK SÜPER LİG'DE KAÇ KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI?
Başarılı çalıştırıcı, 1'i Başakşehir ve 2'si Galatasaray olmak üzere 3 kez lig şampiyonu oldu.
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ETİKETLER
#dursun özbek
#istifa
#Galatasaray Spor Kulübü
#Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
#Spor
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