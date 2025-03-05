Galatasaray'da prim krizi! Başkan Dursun Özbek'ten çözüm bekleniyor

Galatasaray zor günlerden geçerken, şimdi de prim krizi gündeme geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve ekibinin sezon boyunca primleri aksattığı belirtilirken, Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti için dahi ödeme yapılmadığı duyuruldu. Başkan Dursun Özbek'in; şampiyonluk yolunda sıkıntı yaşanmaması için bu gidişatı düzeltmesi bekleniyor, işte detaylar.

Galatasaray'da uzun zamandır futbolculara prim ödemesi yapılmıyor. Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetinin dahi primini alamayan futbolcular, ciddi anlamda süreçten çok rahatsız. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, ivedilikle gidişatı tersine döndürmesi bekleniyor. Aksi halde ise şampiyonluk yolunda morallerin nasıl olacağı büyük soru işareti.

GALATASARAY'DA GÜNDEM PRİM KRİZİ

Sezon boyunca sadece 2-3 galibiyetin primini alabilen oyuncular, yönetimden yeni bir hamle bekliyorlar ve söz verilen ödemelerin yapılmalarını istiyorlar. Özellikle yabancı futbolcuların rahatsız olduğu prim konusu, şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın önündeki en büyük engellerden birine dönüşmüş durumda. Halihazırda moral bozukluğuna sebep olan ve içerideki çatışmaları artıran kritik sürecin, yönetim tarafından net olarak ne zaman çözüleceği hala bilinmiyor.