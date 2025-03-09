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 | Burak Ayaydın

Casemiro ile anlaşma tamam! Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın yerine dünya yıldızı transferi gerçekleşiyor

Casemiro transferi için Fenerbahçe ve Manchester United arasında görüşmeler başladı. Jose Mourinho'nun Sofyan Amrabat sonrasında takviye istediği orta sahaya, Fenerbahçe yönetiminden Casemiro önerisi geldi.

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Casemiro ile anlaşma tamam! Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın yerine dünya yıldızı transferi gerçekleşiyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 18:22

Fenerbahçe'de orta saha transferi için Casemiro ile anlaşma sağlandı. Sofyan Amrabat'ı takımdan göndermeyi planlayan Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'nun da onayıyla Manchester United forması giyen Casemiro'yu gündemine aldı.

JOSE MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'SİNDE CASEMIRO TRANSFERİ

Sofyan Amrabat'ın performansından memnun olmayan Fenerbahçe, ayrılık kararının ardından yeni transfer için araştırmalara başlamıştı. Fred'in yanına en az onun kadar etkili olabilecek bir yıldız isteyen yönetim, Jose Mourinho'nun da onay vermesiyle Casemiro için temaslara başladı. Brezilyalı orta saha ile ön anlaşmaya varan sarı lacivertli ekip, Manchester United ile de bonservis için pazarlık yapıyor. Halihazırda Ruben Amorim tarafından gelecek sezon planlarında düşünülmeyen Casemiro'nun ayrılığı, İngiliz basını tarafından da duyurulmuştu. Bu gelişmeyi fırsat transferi olarak gören Fenerbahçe, önümüzdeki yaz yıldız ismi kadrosuna katmak için çalışmalara hız verdi.

Casemiro için Manchester United'a veda vakti! İşte yeni adresi... | Goal.com Türkçe

CASEMIRO MUTLU DEĞİL

Manchester United'ın içinde bulunduğu süreçten memnun olmayan ve kaos ortamından yorulan Casemiro, İngiltere devinden ayrılmak istiyor. 2026 yazında sözleşmesi bitecek olan yıldız orta saha, United yöneticilerinden transfer için kolaylık istedi.

PERFORMANS BİLGİLERİ

2022 yazında 70 milyon Euro bedelle transfer edilen Casemiro, bu sezon Manchester United ile 29 maça çıktı ve 3 gol katkısı sağladı.

Casemiro - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

Sıkça Sorulan Sorular

CASEMIRO İNGİLTERE'YE NEREDEN GELMİŞTİ?
Yıldız orta saha, Real Madrid'den Manchester United'a transfer olmuştu.
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ETİKETLER
#Spor
#jose mourinho
#Sofyan Amrabat
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#casemiro
#Spor
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