Çaykur Rizespor, 5 maç sonra kazandı! Karadeniz ekibi, Erzurumspor FK'yi mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK, Rize'de karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Çaykur Rizespor, karşılaşmanın 31. dakikasında öne geçti. Olawoyin'in pasında ceza alanında topu kontrol eden Sowe, altıpas önünden meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın üzerinden aşırttı. Top, filelerle buluştu ve skor 1-0 oldu.

Konuk ekip Erzurumspor FK, mücadelenin 37. dakikasında skora denge getirdi. Mavi-beyazlıların atağında Kerk'in pasında Diabate, ceza alanında kaleci Zafer Görgen ile karşı karşıya kaldı. Diabate, yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi ve durum 1-1'e geldi.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına 1-1'lik eşitlikle girildi.

66. dakikada Çaykur Rizespor bir kez daha öne geçti. Mebude'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sowe, savunmadan sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup etti.

Çaykur Rizespor, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini alarak puanını 14'e yükseltti. Erzurumspor FK ise ligdeki 5. yenilgisini yaşayarak 14 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Amedspor'a konuk olacak. Erzurumspor FK ise ligin 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.