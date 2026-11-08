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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 16:59

Çaykur Rizespor, 5 maç sonra kazandı! Karadeniz ekibi, Erzurumspor FK'yi mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK, Rize'de kozlarını paylaştı. Çaykur Rizespor, ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanarak ligde 5 maç sonra galip geldi ve puanını 14'e yükseltti. Erzurumspor FK ise üst üste 2. yenilgisini yaşayarak 14 puanda kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Çaykur Rizespor, 5 maç sonra kazandı! Karadeniz ekibi, Erzurumspor FK'yi mağlup etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 16:59

'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde ile , 'de karşı karşıya geldi.

Çaykur Rizespor, 5 maç sonra kazandı! Karadeniz ekibi, Erzurumspor FK'yi mağlup etti

Ev sahibi Çaykur Rizespor, karşılaşmanın 31. dakikasında öne geçti. Olawoyin'in pasında ceza alanında topu kontrol eden Sowe, altıpas önünden meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın üzerinden aşırttı. Top, filelerle buluştu ve skor 1-0 oldu.

Çaykur Rizespor, 5 maç sonra kazandı! Karadeniz ekibi, Erzurumspor FK'yi mağlup etti

Konuk ekip Erzurumspor FK, mücadelenin 37. dakikasında skora denge getirdi. Mavi-beyazlıların atağında Kerk'in pasında Diabate, ceza alanında kaleci Zafer Görgen ile karşı karşıya kaldı. Diabate, yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi ve durum 1-1'e geldi.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına 1-1'lik eşitlikle girildi.

Çaykur Rizespor, 5 maç sonra kazandı! Karadeniz ekibi, Erzurumspor FK'yi mağlup etti

66. dakikada Çaykur Rizespor bir kez daha öne geçti. Mebude'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sowe, savunmadan sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu.

Çaykur Rizespor, 5 maç sonra kazandı! Karadeniz ekibi, Erzurumspor FK'yi mağlup etti

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup etti.

Çaykur Rizespor, 5 maç sonra kazandı! Karadeniz ekibi, Erzurumspor FK'yi mağlup etti

Çaykur Rizespor, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini alarak puanını 14'e yükseltti. Erzurumspor FK ise ligdeki 5. yenilgisini yaşayarak 14 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Amedspor'a konuk olacak. Erzurumspor FK ise ligin 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

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#Rize
#Çaykur Rizespor
#Futbol
#trendyol süper lig
#Erzurumspor Fk
#Sowe
#Spor
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