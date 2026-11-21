Trendyol Süper Lig'de heyecan 12. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Amedspor ile Çaykur Rizespor, Diyarbakır'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi Amedspor oyuncusu Dia Saba'ya ligin 9. haftasında Samsunspor karşısında attığı golden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ekim ayının en iyi golü ödülü verildi.

19. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Taylan Antalyalı'nın ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Sowe, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 1-0 oldu.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Çaykur Rizespor, 54. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Mebude'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Laçi, kaleci Lafont'un öne çıktığı pozisyonda topu Sowe'a bıraktı. Sowe, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor, deplasmanda Amedspor'u 2-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor, bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alarak puanını 17'ye yükseltti. Amedspor ise ligdeki 3. yenilgisini yaşayarak 23 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Cuma günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Amedspor ise ligin 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak.