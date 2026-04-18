Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Puan alamadan dönseydik emeğimize yazık olurdu"

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, maçta iyi futbol oynadıklarını belirterek, "Bugün buradan puan alamadan dönseydik emeğimize yazık olurdu" dedi.

18.04.2026
saat ikonu 00:13
18.04.2026
saat ikonu 00:13

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının perdesi açıldı. Ligde haftanın açılış gününde sonucu merakla beklenen kritik maçta Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor'un 1-0 öne geçtiği, daha sonrasında Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü yakaladığı mücadele, Çaykur Rizespor'un son saniyelerde attığı golle 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

HABERİN ÖZETİ

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasındaki kritik maç, Çaykur Rizespor'un son saniye golüyle 2-2 eşitlikle sona erdi.
Maçta Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti, Fenerbahçe 2-1 üstünlük yakaladı ve maç 2-2 sona erdi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın heyecanlı geçtiğini ve kendi oyun planlarını oynamaya geldiklerini belirtti.
Uçar, Samet'in kırmızı kart görmesine kadar oyunun kendi kontrollerinde olduğunu, sonrasında Fenerbahçe'nin momentum kazandığını ifade etti.
Çaykur Rizespor, son dakikada attığı golle 1 puanı almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Recep Uçar, hakemler adına zor haftalar olduğunu ve kart dengesinin aleyhlerine olduğunu belirtti.
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Uçar, Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı.

Mücadelenin baştan sona heyecan fırtınası şeklinde geçtiğinin altını çizen Recep Uçar, "Geçen haftaki skorlar ister istemez Fenerbahçe'nin enerjisini artırmıştı. Bunu stada gelirken bile bize hissettirdiler. İpler artık kendi ellerindeydi. Dolayısıyla baskılı bir oyunla karşılaşacağımızı biliyorduk. Ama bugün buradan puan alamadan dönseydik emeğimize yazık olurdu. Baskı yiyecek olsak da Fenerbahçe'nin dikte edeceği oyunu değil kendi planladığımızı oyunu oynamaya gelmiştik. Samet'in atıldığı bölüme kadarki oyun bizim planladığımız oyundu. Bu ortamda çok daha büyük takımlar bunu başaramıyorlar." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda Sowe ve Laçi'nin şutlarıyla şans bulduklarını ancak bu devrede iki takımın da etkili atak yapamadığını anlatan Uçar, "İkinci yarıya golle başladık. Golden sonraki bölüm, Samet atılana kadar bizim kontrol ettiğimiz bir oyundu. Sonrasında çok fazla sarı kartı olan oyuncumuz vardı. 1-1'den sonra Fenerbahçe momentumu arkasına aldı. Belirli bölümde direndik ama skoru koruyamadık. Sonrasında yine geriye çekilmedik. Son dakikada bulduğumuz golle 1 puanı almanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"HAK EDENİN KAZANDIĞI BİR YARIŞ OLSUN"

Çaykur Rizespor'un hedeflerinin olduğunu, son haftalarda da iyi ortaya koyduklarını aktaran Recep Uçar, her takıma eşit mesafede ve saygılı olduklarını dile getirdi.

Fenerbahçe'ye ve teknik direktör Domenico Tedesco'ya şampiyonluk yarışında başarı dileyen Uçar, "Hak edenin kazandığı bir yarış olsun." diye konuştu.

Hakemler adına kolay haftaların olmadığını vurgulayan Recep Uçar, "Stres, baskı çok fazla. Ben pozisyonları izleyemedim. Taylan'ın sarı kartı ağır geldi, Augusto'nun kartını anlayamadım. Talisca'nın ilk yarıda bastığı bir pozisyon var. Kartlardaki denge bizim aleyhimizeydi. Son pozisyonu göremedim. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe şampiyonluk yarışında yara aldı! Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı
