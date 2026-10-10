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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 22:26
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 22:30

Çaykur Rizespor'da Recep Uçar, Fenerbahçe yenilgisini değerlendirdi! "Ağır şekilde cezalandırıldık"

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Karadeniz ekibinde teknik direktör Recep Uçar, "Planımız, Fenerbahçe'yi oynatmamaya yönelikti ve bence rakibimizi çok fazla oynatmadık. Mazeretlere sığınmıyorum ancak yaptığımız bireysel hatalar sonucunda ağır şekilde cezalandırıldık" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Çaykur Rizespor'da Recep Uçar, Fenerbahçe yenilgisini değerlendirdi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 22:26
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 22:30

'de 7. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde ile , 'de kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı.

HABERİN ÖZETİ

Çaykur Rizespor'da Recep Uçar, Fenerbahçe yenilgisini değerlendirdi! "Ağır şekilde cezalandırıldık"

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, ligdeki 4. galibiyetini alarak puanını 13'e yükseltti.
Çaykur Rizespor ise ligdeki 3. yenilgisini alarak 10 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın genelinden üzgün olduğunu ve performanslarının karşılığını alamadıklarını belirtti.
Recep Uçar, özellikle 83. dakikadan sonraki bölümden memnun olmadığını ifade etti.
Uçar, final paslarındaki başarısızlığı ve bireysel hatalar sonucunda ağır şekilde cezalandırıldıklarını dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 13'e yükseltirken ligdeki 3. yenilgisini yaşayan Çaykur Rizespor, 10 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor'da Recep Uçar, Fenerbahçe yenilgisini değerlendirdi! "Ağır şekilde cezalandırıldık"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü , Fenerbahçe mücadelesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Recep Uçar, "Milli aranın ardından evimizde iyi bir başlangıç yapmak istediğimiz bir maçtı. Bence iyi hazırlandığımız ve milli arayı verimli geçirdiğimiz bir süreç oldu. Rakibimiz güçlü, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden ve oyuncu kalitesi oldukça yüksek olan Fenerbahçe’ydi. Biz, iç sahada ya da deplasmanda fark etmeksizin her maçı kazanmak için oynayan bir takımız. Bugünkü maçı genel olarak değerlendirdiğimde, üzgün olduğum ve ortaya koyduğumuz performansın karşılığını alamadığımız bir karşılaşma olarak görüyorum. Özellikle 83. dakikadan sonraki bölümden memnun değilim. Fenerbahçe’nin bireysel kalitesi yüksek çok sayıda oyuncusu olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Fenerbahçe, benim için birinci bölgede savunma yapılarak karşılanacak bir takım değil. Biz de maça baskılı başladık ve şutlarla devam ettik. Oyunu kontrol eden taraf bizdik. Rakip kaleye daha fazla gittik, hücum bölgesinde daha fazla bulunduk ve şutlarımız oldu. Ancak final paslarında istediğimiz başarıyı gösteremedik. Bunun dışında hücum bölgesine kadar gelebilmemiz ve ikili mücadelelerde ortaya koyduğumuz enerji bence oldukça iyiydi. İkinci yarıya da baskılı başladık ve risk alarak oynadık. Özellikle son gol öncesinde kaçırdığımız pozisyonlar, gerçekçi olmak gerekirse bizim adımıza şanssızlıktı. Final vuruşlarını yapamamamız en büyük sorunumuz olarak görünüyor. İç sahada bir kez daha oyun olarak kaybetmediğimiz ancak skor olarak mağlup olduğumuz bir maç yaşadık. Fenerbahçe’nin bugüne kadar oynadığı maçlara baktığımızda, onları en fazla zorlayan takımlardan biri olduğumuzu düşünüyorum. Yayıncı kuruluşun yorumlarını dinliyorum. ‘Fenerbahçe’nin bu kadar kötü olduğu bir gündü’ şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Ancak şunu sormak istiyorum: Fenerbahçe’nin en iyi oyuncuları sahada değil miydi? Genel anlamda bizim oyun planımız çalıştı. Planımız, Fenerbahçe’yi oynatmamaya yönelikti ve bence rakibimizi çok fazla oynatmadık. Yaptıkları oyuncu değişikliklerinin oyuna etki etmesiyle sonuca gittiler. Biz de aynı şekilde sonuç alabilirdik. Mazeretlere sığınmıyorum ancak yaptığımız bireysel hatalar sonucunda ağır şekilde cezalandırıldık" dedi.

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Rize
#Çaykur Rizespor
#Futbol
#trendyol süper lig
#Recep Uçar
#Spor
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