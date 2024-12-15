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Celtic, Rangers'a karşı İskoçya Lig Kupası'nı kazandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Aralık 2024 22:05 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 22:08
Celtic, Rangers&#039;a karşı İskoçya Lig Kupası&#039;nı kazandı!

İskoçya Lig Kupası'nın finalinde ezeli rakip olan Celtic, Rangers'ı seri penaltı atışları sonucunda mağlup etti.

Celtic​, İskoçya Lig Kupası'nın finalinde Rangers​ ile karşı karşıya geldi. Celtic ile Rangers arasındaki maçın normal süresi 3-3 sona erdi. Rangers'a seri penaltı atışlarında 5-4 üstünlük kuran Celtic kupayı kazanan taraf oldu.

Rangers'ta seri penaltı atışlarında topu ağlara gönderemeyen isim Rıdvan Yılmaz oldu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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