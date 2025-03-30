Cengiz Ünder ABD'de ilki yaşadı: 5 gollü maçı Los Angeles FC kaybetti!

MLS'te San Diego FK ile Los Angeles FC karşılaştı. Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı mücadelede, ev sahibi San Diego FK kazanan taraf oldu.

Cengiz Ünder'li Los Angeles FC, MLS'te San Diego FK'ya konuk oldu ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. 5 gollü maçta, Los Angeles FC 3-0 geri düşmesine rağmen skoru toparladı ama beraberliği sağlayamadı.

CENGİZ ÜNDER İLK KEZ

Fenerbahçe'den ara transfer döneminde Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder, San Diego FK ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Mücadelede 3-0 geriye düşen Los Angeles FC'de Smolyakov; 43. dakikada takımı adına ilk golü atarken, 45+5. dakikada ise sahneye Cengiz Ünder çıktı! Milli futbolcu attığı golle takımına maçı geri döndürmek için büyük umut verdi ama sonuç değişmedi. Cengiz Ünder, karşılaşmada attığı golle MLS'te ilk kez fileleri havalandırmış oldu.

https://x.com/LAFC/status/1906190187165819233