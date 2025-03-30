Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Cengiz Ünder ABD'de ilki yaşadı: 5 gollü maçı Los Angeles FC kaybetti!

MLS'te San Diego FK ile Los Angeles FC karşılaştı. Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı mücadelede, ev sahibi San Diego FK kazanan taraf oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cengiz Ünder ABD'de ilki yaşadı: 5 gollü maçı Los Angeles FC kaybetti!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 13:10

Cengiz Ünder'li Los Angeles FC, MLS'te San Diego FK'ya konuk oldu ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. 5 gollü maçta, Los Angeles FC 3-0 geri düşmesine rağmen skoru toparladı ama beraberliği sağlayamadı.

Resim

CENGİZ ÜNDER İLK KEZ

Fenerbahçe'den ara transfer döneminde Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder, San Diego FK ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Mücadelede 3-0 geriye düşen Los Angeles FC'de Smolyakov; 43. dakikada takımı adına ilk golü atarken, 45+5. dakikada ise sahneye Cengiz Ünder çıktı! Milli futbolcu attığı golle takımına maçı geri döndürmek için büyük umut verdi ama sonuç değişmedi. Cengiz Ünder, karşılaşmada attığı golle MLS'te ilk kez fileleri havalandırmış oldu.

https://x.com/LAFC/status/1906190187165819233

Sıkça Sorulan Sorular

CENGİZ ÜNDER FENERBAHÇE'YE NEREDEN GELMİŞTİ?
Fenerbahçe, milli oyuncuyu Marsilya'dan transfer etmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
NBA Avrupa'ya açılıyor: EuroLeague için ciddi rakip!
Sergen Yalçın Beşiktaş-Galatasaray derbisinden sonra net konuştu! "Fenerbahçe şampiyon olur"
ETİKETLER
#mls
#mls
#Fenerbahçe
#Los Angeles Fc
#cengiz ünder
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.