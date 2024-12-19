Cengiz Ünder'den Fenerbahçe hamlesi! Kararını iletti
Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Cengiz Ünder sürpriz bir karara imza attı. Gelen teklifleri geri çevirdiği öğrenilen Ünder'in sarı-lacivertli ekipte mutlu olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro ödeyerek geçtiğimiz sezon transfer ettiği Cengiz Ünder'e Jose Mourinho forma şansı pek vermedi. Bu sezon yalnızca 4 maçta süre alan Ünder'in takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
İstifa söylentileri dolanırken Ünder'den sürpriz bir kara geldi. Sabah Gazetesi'nden yer alan habere göre; Ünder'in az süre almasına rağmen Jose Mourinho ile iyi bir ilişkiye sahip olduğu ve Fenerbahçe'de mutlu olduğu öne sürüldü.
TEKLİFLERİ TEK TEK REDDETTİ
Cengiz Ünder'in ara transfer döneminde kendisine gelebilecek teklifleri menajeri aracılığıyla reddettiği bildirilen haberde; sözleşmesi bitine kadar takımda kalacağı aktarıldı.
Tamamen Fenerbahçe'ye odaklandığı belirtilen Cengiz Ünder'in forma mücadelesine kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.