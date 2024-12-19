Cengiz Ünder'den Fenerbahçe hamlesi! Kararını iletti

19 Aralık 2024 09:06 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:16

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Cengiz Ünder sürpriz bir karara imza attı. Gelen teklifleri geri çevirdiği öğrenilen Ünder'in sarı-lacivertli ekipte mutlu olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro ödeyerek geçtiğimiz sezon transfer​ ettiği Cengiz Ünder'e Jose Mourinho forma şansı pek vermedi. Bu sezon yalnızca 4 maçta süre alan Ünder'in takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

İstifa söylentileri dolanırken Ünder'den sürpriz bir kara geldi. Sabah Gazetesi'nden yer alan habere göre; Ünder'in az süre almasına rağmen Jose Mourinho ile iyi bir ilişkiye sahip olduğu ve Fenerbahçe​'de mutlu olduğu öne sürüldü.

TEKLİFLERİ TEK TEK REDDETTİ

Cengiz Ünder'in ara transfer döneminde kendisine gelebilecek teklifleri menajeri aracılığıyla reddettiği bildirilen haberde; sözleşmesi bitine kadar takımda kalacağı aktarıldı.

Tamamen Fenerbahçe'ye odaklandığı belirtilen Cengiz Ünder'in forma mücadelesine kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.