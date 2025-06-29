Cengiz Ünder'e güle güle: Fenerbahçe'de ayrılık resmiyet kazandı!

Fenerbahçe’de ayrılık çanları Cengiz Ünder için çalıyor. Fenerbahçe’ye geldiğinden bu yana maddi manevi büyük hayal kırıklığına sebep olan Cengiz Ünder, kiralık ya da satın alma seçeneklerinden herhangi biriyle resmen takımdan gönderilecek.

FENERBAHÇE’DE CENGİZ ÜNDER TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe’ye imza attığından bu yana performansı hep aşağıya giden Cengiz Ünder, artık yönetimdeki kredisini de bitirdi. Halihazırda Jose Mourinho’nun da genel performansından hiç memnun olmadığı Cengiz Ünder, yurt içi ya da yurt dışı fark etmeksizin Fenerbahçe’den transfer olacak. Esasen ise Cengiz Ünder’in, en azından avantaj sağlayacağı bir anlaşmayla Fenerbahçe’ye veda etmesi isteniyor.

FENERBAHÇE’DE CENGİZ ÜNDER TRANSFERİNİN MALİ KRİTİKLERİ

Fenerbahçe’nin 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder, yüklü maaşıyla da ayrıca tartışma konusu olmuştu. Mali yüküne tezat olacak şekilde Fenerbahçe’ye hiç katkı sağlamayan Cengiz Ünder’in, bundan sonraki süreçte önemli bir takasta ya da en azından 'kulübe' maliyetini düşürecek bir transfer paketinde yer alması planlanıyor.

FENERBAHÇE’DE CENGİZ ÜNDER VEDASI İÇİN OPSİYONLAR

Cengiz Ünder; Fenerbahçe sonrasında MLS’te de iyi bir performans gösteremezken, kiralık gittiği Los Angeles FC, Cengiz Ünder’in bonservisini almayı sıkıntılı bir hamle olarak değerlendirmiş ve işleri ağırdan almıştı. Şu anda gelinen noktadaysa Los Angeles FC ile birlikte birkaç Amerika ekibi Cengiz Ünder için ciddi bir maliyet hesaplaması yaparken, ayrıca Süper Lig’de de Cengiz Ünder transferi için nabız yoklayan takımlar var.

FENERBAHÇE’DE CENGİZ ÜNDER PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplam 42 maça çıkan Cengiz Ünder, 9 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da artık yüksek tempolu oyunlara eşlik edemeyen ve kondisyon anlamında ciddi sıkıntılar yaşayan Cengiz Ünder’in, bir daha eskisi gibi potansiyelli oyunlar oynayıp oynayamayacağı ciddi bir merak konusu olmuş durumda.