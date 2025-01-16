Cengiz Ünder'e talip çıktı! Fenerbahçe, Torino ile görüşmelere başladı
2023-2024 sezonunda Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekipte istenileni veremedi. Ünder'in menajeri ile konuşan Fenerbahçe yönetimi oyuncunun satışı için ara transfer döneminde harekete geçti. Torino yönetimi kulüple Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonlu kiralık sözleşmesi için teklif yaptı.
Roma, Leicester City ve Marsilya gibi önemli kulüplerde forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle transfer edilen ancak istenilen performansı sergileyemeyen Cengiz'in ara transfer döneminde sarı-lacivertli kulüpten ayrılması bekleniyor.
CENGİZ ÜNDER'E İLK TEKLİF TORİNO'DAN!
Fenerbahçe yönetimi, Cengiz Ünder'in menajeri ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi. İki tarafın görüşmesinde Ünder'in menajerine kulüp bulması yönünde talimat verildi.Ünder'e ilk teklif İtalyan takımı Torino'dan geldi.
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İtalya Serie A Ligi ekibi Torino, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile Fenerbahçe'ye teklifini sundu.
CENGİZ ÜNDER'İN PERFORMANSI!
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden Ünder, bu sezon forma giydiği 6 maçta 153 dakika sahada kaldı.
Cengiz Ünder, Fenerbahçe kariyerinde toplamda çıktığı 39 karşılaşmada 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.