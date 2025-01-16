Cengiz Ünder'e talip çıktı! Fenerbahçe, Torino ile görüşmelere başladı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Sports Digitale

16 Ocak 2025 17:49 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 17:51

2023-2024 sezonunda Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekipte istenileni veremedi. Ünder'in menajeri ile konuşan Fenerbahçe yönetimi oyuncunun satışı için ara transfer döneminde harekete geçti. Torino yönetimi kulüple Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonlu kiralık sözleşmesi için teklif yaptı.