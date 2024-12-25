Fenerbahçe'de Cengiz Ünder kararı! Menajerine haber verildi

25 Aralık 2024 20:47 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 20:50

2023-2024 sezonunda Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Cengiz Ünder ile ilgili gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipten ayrılması gündemde olan 27 yaşındaki oyuncu, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girerken oyuncunun menajerine kulüp bulması yönünde talimat gitti.