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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder kararı! Menajerine haber verildi

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
25 Aralık 2024 20:47 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 20:50
Fenerbahçe&#039;de Cengiz Ünder kararı! Menajerine haber verildi

2023-2024 sezonunda Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Cengiz Ünder ile ilgili gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipten ayrılması gündemde olan 27 yaşındaki oyuncu, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girerken oyuncunun menajerine kulüp bulması yönünde talimat gitti.

Roma​, Leicester City ve Marsilya gibi önemli kulüplerde forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi. Geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle transfer​ edilen ancak istenilen performansı sergileyemeyen Cengiz'in takımdaki geleceği belli oldu. Ayrılığı neredeyse kesinleşen yıldız oyuncunun, Süper Lig kariyerine son vermesi bekleniyor.

CENGİZ ÜNDER TAKIMDAN AYRILIYOR!

Fenerbahçe​ yönetimi, Cengiz Ünder'in menajeri ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi. İki tarafın görüşmesinde Ünder'in menajerine kulüp bulması yönünde talimat verildi.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder kararı! Menajerine haber verildi - 1. Resim

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, yönetimin ayrık kararı aldığı ilk futbolcu Cengiz Ünder oldu.

Milli futbolcunun menajeri ile bir görüşme yapan yönetim oyuncudan ara transfer döneminde takımdan ayrılmasını istedi.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder kararı! Menajerine haber verildi - 2. Resim

15 MİLYON EURO'YA FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMUŞTU!

Geçtiğimiz sezonun başında Marsilya’dan transfer edilen Cengiz Ünder için 15 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 

Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu 9 gol 3 asist kaydetti. Ünder yaaşdığı sakatlıklar nedeniyle pek çok maçta forma giyme şansı bulamadı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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