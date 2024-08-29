Cenk Özkacar, Real Valladolid takımına transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 20:50 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 20:53
Milli futbolcumuz Cenk Özkacar, İspanya takımı Real Valladolid ile anlaşma sağladı.
Valencia forması terleten milli stoper Cenk Özkacar'ın yeni adresi belli oldu. 23 yaşındaki savunmacı, İspanyol ekibi Real Valladolid ile anlaşma imzaladı.
Real Valladolid, Cenk Özkacar'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
SEZON KARNESİ
Cenk Özkacar geçen sezon Valencia forması altında 25 maça çıkarken 1 asist yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com