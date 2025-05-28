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 | Emir Yücel

Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Fenerbahçe, siyah beyazlı ekiple görüşmelere başladı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, sezon sonunda sarı lacivertli ekipten ayrılıyor. 33 yaşındaki tecrübeli golcünün Beşiktaş'a geri dönmek istediği gündeme gelirken, siyah beyazlı yönetimin de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Fenerbahçe, siyah beyazlı ekiple görüşmelere başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 09:48

Cenk Tosun, 2024 yazında Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho’nun yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan Tosun, bu sezon Süper Lig’de 17 maçta sadece 283 dakika süre alırken, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Fenerbahçe, siyah beyazlı ekiple görüşmelere başladı

Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri’nin gölgesinde kalan tecrübeli futbolcunun, Fenerbahçe’deki sınırlı forma şansı nedeniyle ayrılık kararı aldığı ve Japonya’dan Urawa Red Diamonds kulübünün teklifine sıcak baktığı belirtilmişti.

Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Fenerbahçe, siyah beyazlı ekiple görüşmelere başladı

Ancak gündeme bomba gibi düşen bir iddiaya göre; 33 yaşındaki tecrübeli golcünün Beşiktaş'a geri dönmek istediği belirtildi.

Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Fenerbahçe, siyah beyazlı ekiple görüşmelere başladı

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!

Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun 2 yıllık sözleşme imzaladı. 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi devam edecek olan tecrübeli golcünün, Jose Mourinho'nun kendisini tercih etmemesi sebebiyle takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Fenerbahçe, siyah beyazlı ekiple görüşmelere başladı

Japonya kulüplerinden Urawa Red Diamonds, Tosun için Fenerbahçe ile iletişime geçmiş ve süreç olumlu ilerliyordu.

Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Fenerbahçe, siyah beyazlı ekiple görüşmelere başladı

Ancak tecrübeli golcünün Türkiye'de kalmak ve Beşiktaş formasını yeniden giymek istediği öğrenildi.

"TEKLİF BEKLEDİM YAPMADILAR!"

Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye giden Cenk Tosun'un vedası sonrasında, siyah beyazlı taraftarlar oldukça tepki göstermişti.

Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Fenerbahçe, siyah beyazlı ekiple görüşmelere başladı

Konuyla alakalı yaptığı bir açıklamada; 'Sözleşmem bittikten sonra Beşiktaş'ın teklif yapmasını bekledim ancak yapmadılar' diyerek yönetime sitemini dile getirmişti.

Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Fenerbahçe, siyah beyazlı ekiple görüşmelere başladı

Cenk Tosun Beşiktaş kavuşması yeniden yaşanırsa, siyah beyazlı taraftarların tepkisi de oldukça merak konusu oldu. Sürpriz transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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